Giacomo Voli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante che ha vinto, tra le altre cose, All Together Now.

Da All Together Now a San Marino Song Contest, con alle spalle e davanti una grande storia da frontman metal di una band molto apprezzata, anche all’estero, come i Rhapdosy of Fire. Questo e molto altro è Giacomo Voli, un cantante completo, sempre pronto a mettersi alla prova anche in mondi piuttosto lontani dal suo principale genere musicale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giacomo Voli: biografia e carriera

Giacomo Voli è nato il 3 novembre 1985 sotto il segno dello Scorpione a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, città famosa per essere la città di provenienza di Luciano Ligabue. Appassionato di musica, anche grazie all’esempio del nonno Renato Bigi (cornista e insegnante), già durante l’adolescenza comincia a cantare in numerose band, in particolar modo rock e metal.

Proveniente da una gavetta piuttosto corposa, nel marzo 2014 decide di mettersi in gioco in un talent come The Voice of Italy. Entrato nella squadra di Piero Pelù, convince il pubblico grazie a cover molto importanti come quella di Impressione di settembre della PFM. Termina però l’avventura al secondo posto, dietro a Suor Cristina.

Dopo l’avventura televisiva crea il suo progetto solista in italiano, con cui suona per circa due anni in giro per il mondo. Nel 2017 pubblica il suo primo album, Prigionieri liberi. L’anno precedente è però quello della svolta.

Viene infatti scelto da una band storica italiana, i Rhapsody of Fire, per sostituire il cantante Fabio Lione. Un ingresso che gli permette di imporsi nella scena metal europea come una delle voci più intriganti e apprezzate.

Sempre alla ricerca di una consacrazione anche a livello mainstream, nel 2021 vince il game show All Together Now, portando a casa il montepremi da 100mila euro. Successivamente è diventato uno dei tre tenori metal del progetto The Seventh Guild, con Tomi Fooler (Skeletoon) e Ivan Giannini (Vision Divine).

Cosa fa oggi Giacomo Voli

Continua a essere la voce dei Rhapsody of Fire, con cui si esibisce ogni anno in giro per il mondo. Nel 2025 ha però deciso di mettersi in gioco anche al San Marino Song Contest, arrivando fino alla finale con il brano Ave Maria.

La vita privata di Giacomo Voli: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che è stato fidanzato per tanti anni con Francesca Zanetti, istruttrice di pole dance. Attualmente sembra aver però trovato l’amore altrove.

Sai che…

– Canta anche per i Teodasia, band veneziana fondata da Francesco Gozzo.

– Ha inciso il singolo Rimedio, scritto da Piero Pelù, dopo The Voice.

– Ama i capelli lunghi e ha dichiarato più volte di non aver intenzione di tagliarseli.

– Dovrebbe vivere a Borgo Virgilio, in provincia di Mantova.

– Ama gli animali.

– Segue una dieta vegana da molto tempo.

– Su Instagram Giacomo Voli ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

