Chi è Silvia Salemi, la talentuosa cantante di A casa di Luca

Silvia Salemi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante divenuta famosa con il brano A casa di Luca.

Silvia Salemi è una grande promessa della musica italiana mai del tutto sbocciata. Divenuta famosa molto giovane con una super hit, A casa di Luca, nel Festival di Sanremo 1997, non è più riuscita a confermarsi su tali livelli, nonostante abbia cantato e creato canzoni di buona fattura. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è Silvia Salemi: biografia e carriera

Silvia Salemi è nata a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il 2 aprile 1978 sotto il segno dell’Ariete. La sua carriera inizia ufficialmente il 12 ottobre 1995, con la vittoria del Festival di Castrocaro grazie al brano Con questo sentimento.

Nello stesso anno arriva a Sanremo Giovani e l’anno successivo ben figura tra le Nuove Proposte del Festival. Il suo approdo tra i Big risale al 1997 con il brano A casa di Luca, ancora oggi il suo singolo di maggior successo:

Torna a Sanremo nel 1998 con il brano Pathos, un rock dalle sonorità orientali che non ottiene il successo della precedente canzone. Da questo momento in avanti affianca alla carriera da cantautrice anche quella da conduttrice.

Il Ventunesimo secolo si apre per Silvia con un nuovo album, L’arancia, pubblicato nel 2000, e con un singolo dance in italiano e francese, J’adore del 2002. L’anno dopo è di nuovo a Sanremo con il brano Nel cuore delle donne.

Che fine ha fatto Silvia Salemi?

Cosa fa oggi Silvia Salemi? Alterna momenti di pausa dalla carriera musicali ad altri di rinnovata passione. L’abbiamo ritrovata come concorrente nel 2013 a Tale e quale show, per una partecipazione che le è valsa il Premio alla Miglior voce. La sua ultima apparizione televisivo-musicale è però quella al talent Ora o mai più nell’edizione del 2019. Guidata da Marcella Bella, è arrivata al terzo posto. A vincere è stato invece Paolo Vallesi.

Nel 2023 ha quindi pubblicato un singolo Faro di notte, scritto insieme a Davide Autorino, Ivan Amatucci e Marco Rettani, mentre nel 2024 si è ripresentata a Tale e quale show, nella seconda edizione della Sanremo Edition.

Silvia Salemi: la discografia in studio

1996 – Silvia Salemi

1997 – Caotica

1998 – Pathos

2000 – L’arancia

2003 – Gioco del Duende

2007 – Il mutevole abitante del mio solito involucro

2017 – 23

La vita privata di Silvia Salemi: marito e figlie

Il marito di Silvia Salemi è Gian Marco Innocenti. Si sono conosciuti a una manifestazione in cui Silvia cantava ed è stato subito amore. Si sono sposati il 30 settembre 2004, quando lui aveva 41 anni e lei 25. Hanno due figlie: Sofia e Ludovica, nate rispettivamente nel 2005 e nel 2008.

Sai che…

– Qual è la malattia di Silvia Salemi? Fortunatamente non soffre di particolari patologie, ma ha perso una sorella Laura, uccisa a cinque anni dalla leucemia.

– Tra le sue tante partecipazioni a reality e show televisivi va ricordata quella a Music Farm del 2004.

– Nel 2009 al lavoro in televisione ha alternato quello come store manager in un negozio di intimo.

– Dove vive Silvia Salemi? Da qualche anno dovrebbe essersi trasferita definitivamente a Roma.

– Nei primi anni di carriera ha potuto aprire un concerto romano dei Simple Minds.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Silvia Salemi ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Silvia Salemi, ecco una playlist presente su Spotify:

