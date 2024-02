Che fine ha fatto Deborah Iurato, ex vincitrice di Amici

Deborah Iurato: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante che ha vinto Amici nel 2013.

Non tutti i vincitori di Amici conquistano Sanremo o fanno incetta di dischi di platino. Nelle oltre venti edizioni del talent, moltissimi artisti non sono riusciti a imporsi, costruendosi comunque una carriera importante ma ancora in attesa del guizzo definitivo. È questo il caso anche di Deborah Iurato, trionfatrice nel talent ma poco fortunata al di fuori del contesto televisivo, almeno fino a questo momento. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Deborah Iurato: biografia e carriera

Deborah Iurato è nata a Ragusa il 21 novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuta nella sua Sicilia, si è innamorata fin da bambina della musica e ha iniziato a studiare canto sotto la guida del maestro Giuseppe Arezzo. La grande svolta della sua carriera è arrivata nel 2014, quando ha preso parte al talent Amici di Maria De Filippi.

Deborah Iurato

Nonostante la grande concorrenza, la talentuosa Deborah è riuscita a brillare all’interno del programma, arrivando fino alla vittoria finale. Contemporaneamente ha fatto il suo debutto discografico con un EP di grande successo, certificato disco di platino.

Sull’onda di questi risultati importanti, nell’ottobre 2014 pubblica il singolo L’amore vero, che fa da battistrada al suo primo vero album, Libere, prodotto da un grande nome della musica italiana, Mario Lavezzi:

La sua ascesa s’interrompe però improvvisamente, e nei due anni successivi fatica a ottenere gli stessi risultati dell’esordio. Prova a rilanciarsi nel 2016, partecipando per la prima volta al Festival di Sanremo insieme all’amico Giovanni Caccamo, con il singolo Via da qui. Il loro brano viene apprezzato dal pubblico e dalla critica, e arriva fino al terzo posto in classifica. Un ottimo traino per il suo secondo album Sono ancora io, pubblicato nelle settimane successive.

Nonostante il momento positivo della sua carriera, tra il 2016 e il 2019 decide di prendersi un periodo di pausa dalla musica, per dedicarsi alla propria vita. Torna nel 2019 collaborando con i Soul System, e pian piano si rimette in moto. Il suo terzo album dovrebbe essere in uscita a breve.

Cosa fa oggi Deborah Iurato?

Continua a essere una cantante amatissima, ma anche una conduttrice e un personaggio televisivo dal seguito importante, specialmente tra i suoi vecchi fan di Amici. Dopo aver partecipato nel 2022 come autrice allo Zecchino d’Oro, ottenendo l’apprezzamento di pubblico e critica, nel 2023 ha provato a partecipare all’Eurovision attraverso il contest Una voce per San Marino, arrivando alla finale con Out of Space. Nel 2024 è tornata invece a Tale e quale show, nella seconda Sanremo Edition:

Deborah Iurato: la discografia in studio

2014 – Libere

2016 – Sono ancora io

La vita privata di Deborah Iurato: fidanzato e figli

In molti hanno sottolineato come sia cambiata Deborah Iurato nel corso degli anni. Dimagrita e con un nuovo look, la cantante ha saputo conquistare il cuore dei fan anche sui social, dov’è molto attiva con un account Instagram seguito da centinaia di migliaia di follower.

Per quanto riguarda un suo presunto fidanzato, al momento non sembrerebbe esserci nessun uomo speciale nella sua vita. In passato è stata accostata a Carlo Di Francesco (oggi marito di Fiorella Mannoia) e anche Giovanni Caccamo.

Sai che…

– Nel corso della sua carriera è stata ospite dei concerti di cantanti del calibro di Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso.

– Ha aperto un concerto di Lionel Richie.

– Nel 2016 ha preso parte al programma Tale e quale show.

– Dove vive Deborah Iurato? Innamorata della sua Sicilia, ha scelto di continuare a vivere a Ragusa.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Deborah Iurato ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Utilizza anche TikTok con un account non ancora ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Deborah Iurato, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM