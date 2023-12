Chi è Corona, la cantante di The Rhythm of the Night

Corona: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante italo-brasiliana simbolo dell’Eurodance anni Novanta.

Meteora? Non proprio. Corona è stata una cantante di grandissimo successo a livello mondiale, ancora oggi in grado di far ballare milioni e milioni di persone in tutto il mondo, generazione dopo generazione. La sua parabola non è stata fortunatissima, ma ancora oggi gode di tantissimo affetto e considerazione da parte dei suoi fan. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Corona: biografia e carriera

Olga Maria de Souza, questo il vero nome di Corona, è nata a Rio de Janeiro, in Brasile, il 16 luglio 1968 sotto il segno del Cancro. Appassionata di musica fin da bambina e dotata di un talento vocale importantissimo, trovò subito successo con il primo singolo ufficiale, The Rhythm of the Night.

Il brano viene lanciato dal progetto Corona, che la vede cantare insieme a un’altra apprezzatissima artista, Jenny B, e ottiene un successo clamoroso. In Italia nel 1994 è stato addirittura il singolo più venduto del 1994. Di seguito il video:

Grazie anche a questo successo Corona diventa una delle più importanti icone del cosiddetto movimento Eurodance, uno dei generi più apprezzati in Europa negli anni Novanta. The Rhythm of the Night non attecchisce in un primo momento negli Stati Uniti, ma nel 1995 arriva al successo anche sì, scalando la Billboard Hot 100 fino alla posizione numero 11.

La carriera di Corona non si ferma però a questo cult. Lancia infatti negli anni successivi brani del calibro di Baby Baby, Try Me Out, canzoni che la consacrano a vera star mondiale, con una pioggia di dischi d’oro e platino ricevuti. Ospite delle trasmissioni più famose, prende parte al Festivalbar sia nel 1994 che nel 1995, e nel 1996 si prende addirittura il ruolo di conduttrice insieme ad Amadeus e Alessia Marcuzzi.

Ma la parabola ascendente s’interrompe con l’avvicinarsi del nuovo millennio, e nel 2004 Olga sceglie di incidere un brano in portoghese molto lontano rispetto al suo stile, dedicandosi alla bossanova, con discreto successo.

Cosa fa oggi Corona?

Non è più una star famosa in tutto il mondo, ma continua a esibirsi in ogni angolo del globo, compresa l’Italia, dove resta amatissima. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è rimasta legata al nostro paese anche per questioni di cuore.

Corona: la discografia in studio

1995 – The Rhythm of the Night

1998 – Walking on Music

2001 – And Me U

2010 – Y Generation

La vita privata di Corona: marito e figli

Dal 2002 la cantante di origine brasiliana è sposata con un importante imprenditore italiano, Gianluca Milano. Non sappiamo se i due abbiano avuto dei figli.

Sai che…

– La sua The Rhythm of the Night è stata reinterpretata dal gruppo musicale Bastille.

– Olga ha anche un passaporto italiano.

– Nel corso degli anni è stata al centro di una polemica. Secondo alcuni nelle sue canzoni non è mai stata lei a cantare davvero, ma Olga si è sempre difesa, dimostrando in più occasioni di utilizzare proprio la sua voce.

– Dove vive Olga? Non sappiamo se si sia avvicinata al suo paese d’origine o se sia ancora residente in Italia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Corona ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Corona, ecco una playlist presente su Spotify:

