Ginevra Lamborghini: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla sorella meno famosa di Elettra.

Non solo Elettra. Nella famiglia Lamborghini c’è un altro talento musicale che negli ultimi tempi è riuscito a farsi apprezzare dai fan italiani: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini, sorella minore della più famosa Twerking Queen.

Forse non lo sai, ma anche Ginevra ha infatti la passione per la musica, ha studiato canto e ha mostrato già sui social di avere un grande talento. Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ginevra Lamborghini: biografia e carriera

Ginevra è nata a Bologna il 25 settembre 1994 sotto il segno della Bilancia. Grande appassionata di musica, si è distinta nel suo percorso di studi. Dopo il liceo si è iscritta prima alla Cattolica per frequentare il corso di Scienze politiche e relazioni internazionali, poi è passata all’Università di Bologna e ha iniziato a studiare Cultura e tecnica del fashion.

Ginevra Lamborghini

Ben presto ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, occupandosi in particolare del ramo comunicazione. Tuttavia, non ha per questo abbandonato del tutto la sua passione per la musica. Anzi, su Instagram ha continuato a divertirsi a mostrare a tutti i suoi follower il suo talento, condividendo i video sia di cover che di inediti scritti di suo pugno.

Nelle settimane del lockdown si è fatta apprezzare in particolare per alcune esibizioni sulle note di brani importanti come Feeling Good di Nina Simone, ma anche di canzoni più moderne come alcune di Billie Eilish e Alicia Keys.

Inoltre, ha dedicato ai suoi fan una nuova canzone presentandola così: “Sono giorni un po’ più grigi, un po’ più freddi, così oggi mi sono ritrovata ad esserlo anche io. Ma la musica è come magica, sa tirare fuori i pensieri, così lascio qui le mie parole, almeno loro possono uscire tranquillamente“. Nel 2020 ha fatto finalmente anche il suo debutto nel mondo della musica, lanciando il singolo Scorzese per Universal. Ecco l’annuncio:

Contemporaneamente alla sua carriera nel mondo della musica, ha iniziato anche un percorso importante in televisione. Prima si è fatta conoscere entrando nella casa del Grande Fratello Vip nel 2022. In seguito, nel 2023, è entrata nel cast di Tale e quale show come concorrente, facendo una bella figura attraverso imitazioni di artisti come Madame, Miley Cyrus, Angelina Mango e Annalisa.

La vita privata di Ginevra Lamborghini: chi è il fidanzato?

Chi è il fidanzato di Ginevra Lamborghini? Per diverso tempo ce lo siamo chiesti. Dopo aver avuto un flirt con Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello, Ginevra ha confessato in un’intervista a Novella 2000 di essere felicemente fidanzata con Edoardo Casella.

La loro storia era appena iniziata quando è entrata nella casa, per questo motivo si era lasciata andare al flirt. Una volta uscita, i due hanno voluto riprovarci e la loro storia sta andando in questo momento a gonfie vele.

Sai che…

– Parla ben quattro lingue: oltre all’italiano, padroneggia il francese, lo spagnolo e l’inglese.

– Sul finire del 2020 è diventata famosa anche al grande pubblico perché sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso è però saltato all’ultimo. In realtà, è però solo slittato: la cantante è arrivata, come abbiamo detto, nella casa nell’edizione 2022.

– Dove vive Ginevra? Abita a Bologna.

– Su Instagram Ginevra Lamborghini ha un account molto seguito, anche dai fan della sorella più famosa.

– Perché Ginevra Lamborghini non si parla con la sorella? A rivelarlo, senza entrare nei dettagli, è stata la stessa Ginevra: “La punta dell’iceberg potrebbe essere che forse c’è stata una paura di essere prevaricata e oscurata da me. Questo perché anche io mi sono messa a cantare come lei. Ma non credo sia così. Poi magari potremmo farle insieme certe cose“.

