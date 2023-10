Angelina Mango: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla figlia del grande e indimenticabile Pino.

Dall’unione di due grandi talenti, non poteva che venir fuori un’artista promettente e molto dotata. Angelina Mango è una delle figlie d’arte più brillanti della musica italiana, una ragazza in grado di unire la voce della madre al meraviglioso senso musicale del compianto Pino Mango. Un vero prodigio in grado di colpire tantissimi fan, alcuni anche molto speciali, come Tiziano Ferro. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Angelina Mango: biografia e carriera

Classe 2001, Angelina Mango è nata a Maratea, splendida località balneare lucana, il 10 aprile 2001 sotto il segno dell’Ariete, ma è cresciuta a Lagonegro, sempre in Basilicata. È il frutto dell’amore del grandissimo Pino e di Laura Valente, seconda e storica cantante dei Matia Bazar.

Angelina Mango

Con due genitori del genere non poteva che appassionarsi fin da bambina al mondo della musica. Dotata di un talento naturale, pubblica il suo primo album, Monolocale, a soli 20 anni. Nonostante la giovane età, vanta già esperienze importanti dal vivo, e non solo. Ha provato a partecipare a Sanremo 2022, risultando tra i finalisti di Sanremo Giovani, senza avere molto successo.

In radio è riuscita a imporsi con il brano Formica, malinconico e molto delicato, che ha anticipato di poche settimane Walkman, il suo nuovo singolo, prodotto addirittura da Tiziano Ferro, insieme alla stessa Angelina e a Marco Sonzini ed Enrico Brun, altri nomi importanti nel mondo della musica italiana.

La grande svolta della sua carriera è arrivata però quando, nell’autunno del 2022, è riuscita a guadagnarsi un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi, entrando in corsa al posto del giovane Ascanio. La cantante si è subito dimostrata una delle protagoniste di maggior talento di questa edizione, e non a caso è arrivata fino alla finale, chiudendo al secondo posto dietro solo al ballerino Mattia. Tra i cantanti è stata però lei la vincitrice, pronta a spiccare adesso il volo verso qualunque traguardo.

Non a caso, si trasforma nei mesi successivi una vera regina dell’estate grazie al successo di Ci pensiamo domani, seguito nell’autunno del 2023 da Che t’o dico a fa’, canzone diventata virale su TikTok.

La vita privata di Angelina Mango

Sulla vita sentimentale di Angelina non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che era molto legata al padre, Pino Mango, scomparso tragicamente durante un concerto a Lagonegro nel 2014.

Per quanto riguarda il suo fidanzato, si chiama Antonio Cirigliano, ed è un ragazzo di qualche anno più grande di lei. Di mestiere è a sua volta un musicista, in particolare un chitarrista e arrangiatore.

Sai che…

– Ha un fratello di nome Filippo, a sua volta musicista (suona la batteria).

– Dove vive Angelina? Dal 2016 si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno.

– Ha aperto nel 2021 il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido.

– Su Instagram Angelica Mango ha un account da diverse centinaia di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM