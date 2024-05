Chi era Claudio Tempesta, iconico dj scomparso all’età di 64 anni

Claudio Tempesta: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’iconico dj di Urbino scomparso a 64 anni.

Non ce l’ha fatta, Claudio Tempesta. Alla fine ha dovuto gettare la spugna e arrendersi contro il male che lo aveva colpito negli ultimi tempi. Se n’è andato così, troppo presto, un dj e stilista che ha rappresentato tanto per la musica italiana, e non solo. Un’icona della Riviera romagnola, anima del Pride, in grado di far ballare migliaia e migliaia di persone ogni anno, sempre in grado di regalare un sorriso e tanta gioia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Claudio Tempesta: biografia e carriera

Claudio Tempesta nacque a Urbino nel 1960. Appassionato di musica fin da ragazzo, aveva mosso i primi passi nella sua carriera molto presto, verso la metà degli anni Settanta, dalla discoteca Skorpio, un locale di culto per gli studenti universitari di quel decennio. La sua svolta era però arrivata pochi anni dopo dalla Riviera e da quei club diventati leggendari per chi viveva le notti di Gabicce, Cattolica, Rimini, Misano.

Cuffie e piatti da dj

In quegli anni fondamentali per la sua formazione, Claudio passò dal Baia Imperiale al New Jimmy, dal Bikini al Pascià, senza dimenticare lo Street Club o l’Insomnia. Diventato un vero e proprio re della notte, uno dei dj più apprezzati in Italia, e non solo, mise insieme nel corso degli anni anche importanti esperienze all’estero, in club leggendari come il Joy di Madrid, l’Heaven di Londra, il Rex Club di Parigi.

Trasferitosi a Roma negli anni Ottanta, cominciò contemporaneamente anche una carriera da stilista, frequentando l’Accademia di Costume e Moda e diventando una sorta di ‘guru’ anche in questo campo.

Amato e rispettato da tutti, nel corso degli anni era diventato un simbolo del Pride e aveva partecipato a tante edizioni in tutta Italia, sempre pronto a trascinare il pubblico con la sua energia e con la sua vitalità.

La morte di Claudio Tempesta

Da tempo affetto da una malattia incurabile, con cui aveva provato a convivere, Claudio è purtroppo venuto a mancare nel maggio 2024 all’età di 64 anni, lasciando un vuoto enorme in chiunque lo abbia conosciuto.

La vita privata di Claudio Tempesta: marito e figli

Claudio Tempesta era stato uno dei più importanti sostenitori dell’Arcigay, come raccontato da Marco Tonti, presidente dell’Arcigay locale, subito dopo la sua scomparsa. Sappiamo che si era sposato con Francoise Rouge a New York quando in Italia non era ancora possibile alcuna unione omosessuale, e nel corso della sua vita aveva sempre lottato per far valere i diritti della comunità, con grande generosità e altruismo.

Sai che…

– Dopo un lungo periodo a Roma, Claudio era tornato a vivere nella sua Urbino.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Claudio Tempesta aveva un account non ufficiale.

Se vuoi ascoltare alcune delle sue migliori canzoni, ecco una playlist presente su Spotify: