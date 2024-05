Le curiosità su Zucchero, l’anima blues e soul dell’Emilia

Alla scoperta di Zucchero Fornaciari: dal vero nome dell’artista al passato da salumiere passando per il successo e la vita privata.

Nato il 25 settembre del 1955 sotto il segno della Bilancia, Adelmo Fornaciari, in arte e alla storia conosciuto come Zucchero, è uno dei maggiori artisti italiani. Il cantautore è apprezzato in tutto il mondo e ha regalato alla storia della musica successi indimenticabili. Le sue canzoni sono una rivisitazione del soul e del blues, adattate ai gusti del grande pubblico. E questo non sempre è un male, anzi… Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata di Zucchero.

Chi è Zucchero: la biografia e la carriera

Cresciuto con la passione della musica, Zucchero Fornaciari per mantenersi ha dovuto fare anche i lavori più umili. È sempre stato orgoglioso dei suoi trascorsi da salumiere e da fornaio, non nascondendo il suo amore per la cucina. Il rapporto con la musica è quantomeno controverso. Ignora di fatto la sua passione fino a pochi esami dalla laurea in Veterinaria, quando decide di lasciare gli studi per dedicarsi alla carriera da musicista.

Zucchero

Inizia a farsi conoscere nel settore nel 1981, quando con i Taxi vince il Festival di Castrocaro. Ma la strada non è per nulla in discesa. La sua prima apparizione al Festival di Sanremo nelle Categoria Giovani si conclude con un disastroso penultimo posto che non lascia grandi speranze. Zucchero punta tutto sul suo primo album, ma anche questo si tradurrà in un fiasco inaspettato e roboante.

La svolta arriva intorno alla metà degli anni Ottanta, quando il cantante decide di partire alla volta dell’America. Qui che incontra il blues e il jazz e traccia le linee di quello che poi sarà il suo stile inconfondibile. Il ritorno in Italia è segnato dalla sua seconda apparizione a Sanremo. Partecipa con il brano Donne e colleziona un altro penultimo posto, ma questa volta il pubblico lo premia in termini di ascolti.

Tra il 1986 e il 1987 arriva la consacrazione con la pubblicazione dell’album Rispetto e poi con la vittoria al Festivalbar con la canzone Non ti sopporto più. Uno dei grandi vanti del cantautore è quello di essere stato l’unico italiano a essersi esibito nello storico concerto di Woodstock, ma non quello del 1969, ovviamente per ragioni anagrafiche. Dagli anni Ottanta a oggi Sugar si è confermato a tutti gli effetti uno dei cantautori italiani più amati all’estero, complice proprio la partecipazione a tanti eventi internazionali e l’amicizia con star come Sting.

Cosa fa oggi Zucchero

Il suo ultimo album per il momento è D.O.C. del 2019. Due anni dopo ha pubblicato il suo primo album di cover, Discover. Superata la tempesta della pandemia da Covid, è tornato protagonista in tour nel 2022 e nel 2023 ha avuto l’onore di essere uno dei pochi ospiti dei concerti milanesi dei Coldplay. Dal mese di novembre ha quindi dato il via a un nuovo lungo tour mondiale.

Zucchero: la discografia in studio

1983 – Un po’ di Zucchero

1985 – Zucchero & The Randy Jackson Band

1986 – Rispetto

1987 – Blue’s

1989 – Oro, Incenso & Birra

1992 – Miserere

1995 – Spirito DiVino

1998 – Bluesugar

2001 – Shake

2006 – Fly

2010 – Chocabeck

2012 – La sesion cubana

2016 – Black Cat

2019 – D.O.C.

La vita privata di Zucchero: moglie e figli

Il cantautore è stato sposato con Angela Figliè, madre delle prime due figlie di Zucchero, Alice e Irene. Il matrimonio è finito negli anni Ottanta lasciando un segno indelebile nell’animo dell’artista. Dopo la separazione dalla moglie ha avuto una profonda crisi depressiva superata solo grazie all’aiuto di medici e medicinali.

“Contro la mia depressione il blues ha aiutato, mi ha salvato la vita dopo la separazione da mia moglie. È stata durissima, prendevo farmaci, sei mesi di Prozac, non uscivo di casa se non strettamente necessario, avevo attacchi di panico anche sul palco”, ha rivelato il cantante in una lunga e toccante intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

Successivamente Zucchero ha ritrovato la serenità e il sorriso con Francesca Mozer, sposata in seconde nozze. Dalla relazione è nato Adelmo Blue.

Chi è Francesca Mozer, la seconda moglie di Zucchero

Figlia di Alfred René François e Nicoletta, Francesca è stata in passato “caccatrice di teste” per una società americana. Dagli anni Sessanta a oggi, con grande contuinuità, si occupa anche della gestione dell’albergo Eco del Mare, vicino Lerici, in provincia della Spezia. Un luogo magico che ha ospitato anche la celebrazione delle nozze di Annalisa nel 2023. Una curiosità su di lei? Parla ben cinque lingue.

Sai che…

– Zucchero è alto 1 metro e 78.

– Oltre che un suo segno di riconoscimento, il cappello è anche una grande passione di Zucchero: sembra che abbia una collezione con più di trecento copricapi. E ce ne sarebbero per tutti i gusti, dal leopardato a un decisamente più sobrio cilindro nero.

– Su Instagram Zucchero ha un account ufficale. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

– Zucchero vive in una casa super ecologica a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, in Toscana. Una residenza che ha ribattezzato Lunisiana Soul. Ha anche una fattoria in cui produce ciò che mangia.

– È presidente onorario della Reggiana.

– Pur inserendo molti riferimenti alla spiritualità nelle sue canzoni, si è spesso dichiarato ateo.

– Il suo soprannome deriva dal nomignolo che una maestra gli aveva dato alle elementari.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Zucchero, ecco una playlist presente su Spotify: