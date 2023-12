Tutto quello che non sai su Gianna Nannini, una delle grandi donne del rock italiano

Alla scoperta di Gianna Nannini, la rocker ribelle che non ha mai smesso di sfidare se stessa e il mondo.

Gianna Nannini (nata a Siena il 14 giugno 1956 sotto il segno dei Gemelli) è sicuramente l’anima più rock della musica italiana. La cantante ha sempre colpito per la sua indipendenza e per la sua aria da ribelle, ma i testi delle sue canzoni mettono in mostra una sensibilità fuori dalla norma e una inaspettata vena poetica. Andiamo ora alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata di Gianna Nannini.

Chi è Gianna Nannini: biografia e carriera

Spirito da rocker sin da ragazza, Gianna Nannini più che per la passione per la musica è cresciuta con quella per i motori. Già a sedici anni sfrecciava a bordo della sua prima moto che, come la cantante ha rivelato, è stata spesso fonte d’ispirazione anche per la sua musica e per i suoi testi, merito di quel senso di libertà, indipendenza e adrenalina che solo le due ruote ti sanno regalare.

Non solo le moto. Gianna Nannini infatti aveva di fronte a sé una carriera da tennista. La ragazza giocava a livello agonistico e pare se la cavasse anche abbastanza bene. Poi un 6-0 rimediato a un torneo la convinse ad appendere la racchetta al chiodo. Nel tempo libero aiutava i genitori nell’attività di famiglia, una pasticceria. Ai microfoni di Che Tempo Che Fa la cantante ha raccontato che l’origine della sua voce roca è da rintracciarsi a un incidente avvenuto proprio mentre lavorava in pasticceria:

“Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare della mano sinistra. Finirono nell’impasto dei dolci, ma nessuno li ha mangiati; li ritrovarono il giorno dopo, troppo tardi per riattaccarli. Cacciai un urlo terribile, la voce roca mi è venuta allora“.

L’incidente ebbe delle ripercussioni anche sulla sua carriera: viene bocciata all’esame di pianoforte al conservatorio, poi superato grazie a delle protesi. A notare Gianna Nannini sarebbe stata poi Mara Maionchi, celebre discografica e oggi personaggio televisivo, ma i primi risultati ottenuti dalla cantante furono disastrosi. Il primo approccio con il grande pubblico fu in occasione di un concerto di Guccini. Le canzoni della Nannini vennero accolte da un lancio di pomodori da parte del pubblico.

Cosa fa Gianna Nannini oggi?

Dai pomodori all’Olimpo della musica italiana. Nel corso degli anni Gianna è riuscita a far ricredere i detrattori, è diventata una delle grandi donne del rock italiano e ha lanciato hit del calibro di Fotoromanza, Bello e impossibile, I maschi, Meravigliosa creatura, Sei nell’anima e tante altre ancora.

Nel 2019 ha pubblicato l’album La differenza, registrato a Nashville. Nel 2021 ha pubblicato con Francesco De Gregori una cover di Diamante, celebre canzone di Zucchero, mentre l’anno dopo è tornata in tour e ha partecipato a un concerto a Campovolo contro la violenza sulle donne.

Gianna Nannini: la discografia in studio

1976 – Gianna Nannini

1977 – Una radura…

1979 – California

1981 – G.N.

1982 – Latin Lover

1984 – Puzzle

1986 – Profumo

1988 – Malafemmina

1990 – Scandalo

1993 – X forza e x amore

1995 – Dispetto

1998 – Cuore

2002 – Aria

2006 – Grazie

2007 – Pia come la canto io

2009 – Giannadream – Solo i sogni sono veri

2011 – Io e te

2013 – Inno

2017 – Amore gigante

2019 – La differenza

La vita privata di Gianna Nannini: marito e figli

Dichiaratamente lesbica, Gianna Nannini è innamorata della sua compagna Carla, donna riservata ma sempre presente nella vita della cantante. Molto discussa la scelta della rocker di avere una gravidanza superati i cinquant’anni. Dopo la nascita della figlia di Gianna Nannini, Penelope, la coppia ha deciso di trasferirsi a Londra per far sì che la figlia possa godere dei diritti che non le sono riconosciuti a oggi in Italia. La cantante ha rivelato di aver avuto rapporti anche con uomini e si è definita una pansessuale.

Un rapporto particolare Gianna Nannini ha rivelato di averlo anche con la masturbazione: “La masturbazione per me è sempre stata fondamentale, ancora lo è“, ha dichiarato la cantante ai microfoni de Il Corriere della Sera, aggiungendo: “Papà vide quell’arnese e lo confuse con un missile. Quando il Corriere di Siena gridò alla scandalo, capì la verità. Così scrisse una lettera di fuoco a Mara Maionchi, per ordinarle di togliere il cognome di famiglia dal disco“. E fu così che per un periodo la ragazza adottò lo pseudonimo di Patrizia Nanni.

Ma come ha fatto Gianna Nannini ad avere un figlio? Semplicemente ricorrendo all’inseminazione artificiale. La bambina è venuta al mondo il 26 novembre 2010.

Sai che…

– Gianna Nannini ha un sito ufficiale in cui informa i fan su tutte le novità.

– Gianna è alta 1 metro e 70.

– La sua contrada è quella dell’Oca.

– Ha due fratelli minori, Alessandro Nannini, ex pilota di Formula 1, e Guido, che ha preso le redini dell’azienda di famiglia.

– Dove abita la rocker senese? A quanto pare divide la sua vita tra la sua amata Toscana, dove avrebbe ben due ville, e una splendida casa a Londra.

– Quanto guadagna Gianna? Difficile dirlo con certezza, ma stando a un articolo del Corriere della Sera di alcuni anni fa dai diritti d’autore le arriverebbero diverse centinaia di migliaia di euro all’anno. E non è l’unica fonte di guadagno, ovviamente!

– Su Instagram Gianna Nannini ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Da non molto tempo è sbarcata anche su TikTok.

