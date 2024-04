Mara Maionchi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla produttrice discografica più famosa d’Italia, un’icona del talent X Factor.

Produttrice, personaggio televisivo, icona: Mara Maionchi è una donna che è riuscita sempre ad andare oltre il proprio ruolo. In passato amatissima giudice di X Factor, ha avuto la bravura e la fortuna di lanciare alcuni degli artisti più importanti della musica italiana, dimostrando un fiuto impareggiabile. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mara Maionchi: biografia e carriera

Mara Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile 1941 sotto il segno del Toro. Dopo aver abbandonato gli studi nel 1959, si dà da fare e lavora in aziende di vario tipo, tra cui una di prodotti antiparassitari per l’agricoltura.

Mara Maionchi

Entra nel mondo della discografia nel 1967, lavorando per la Ariston Records. Nel 1969 abbandona l’etichetta per seguire Mogol e Lucio Battisti nella Numero Uno, dove lavora come addetta stampa. Anche quest’avventura non dura molto.

Nel 1975 trova lavoro alla Dischi Ricordi come responsabile editoriale. Tra i primi talenti da lei scoperti vanno ricordati Gianna Nannini e Umberto Tozzi. Dopo pochi anni, viene promossa a direttrice artistica e inizia a seguire da vicino i percorsi di nomi importanti come Eduardo De Crescenzo, Mia Martini e Fabrizio De André.

Divenuta un nome molto importante del panorama musicale italiano, fonda nel 1983 con il marito Alberto Salerno l’etichetta Nisa. Da qui in avanti è un continuo lancio di stelle musicali. Specialmente negli anni Duemila, il fiuto della Maionchi si dimostra ineguagliabile.

Sua ad esempio la scoperta di Tiziano Ferro. Nel 2006 fonda una nuova etichetta, la Non ho l’età, ma il successo più grande per la sua immagine è l’approdo nel 2008 a X Factor, dove scelta come giudice. Vi rimane per quattro edizioni. Diventa così un personaggio televisivo tra i più amati in assoluto, e salta da un talent all’altra in tutte le principali emittenti televisive italiane.

Torna a X Factor nell’ottava edizione come conduttrice dello Xtra Factor, ruolo che ricopre anche nella nona e nella decima edizione, mentre dall’undicesima torna a essere un giudice La sua ultima edizione in questa veste è stata però quella del 2019. Da allora ha cambiato ruoli all’interno di altre trasmissioni televisive sempre legate alla ricerca del talento.

Cosa fa oggi Mara Maionchi

Tra le sue avventure televisive più recenti ricordiamo quella come co-conduttrice della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, accanto a Fedez, o come giudice di Italia’s Got Talent. Nel 2022 è invece stata protagonista del docu-reality Quelle brave ragazze con la compianta Sandra Milo e Orietta Berti. Inoltre, è diventata ospite fisso di Che tempo che fa sia su Rai 3 che sul Nove.

La vita privata di Mara Maionchi: marito e figli

Mara Maionchi è sposata dal 1976 con Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico già famoso come figlio di Nicola Salerno, paroliere cui si deve, tra le altre, la stesura di Non ho l’età, il brano simbolo della carriera di Gigliola Cinquetti. Dal matrimonio tra Salerno e la Maionchi sono nate due figlie: Giulia e Camilla.

Chi è Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi

Classe 1949, Alberto è uno storico paroliere e produttore discografico. Tra i brani più importanti da lui composti, si ricordano Io vagabondo dei Nomadi, oltre a canzoni storiche come Bella da morire degli Homo Sapiens, L’isola di Wight dei Dik Dik, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Lei verrà di Mango, Donne di Zucchero e tante altre.

Sai che…

– Mara Maionchi è alta 1 metro e 70.

– Come si chiama il nipote di Mara Maionchi? Il figlio di Giulia si chiama Nicolò.

– I primi artisti che hanno avuto modo di lavorare con lei sono stati Ornella Vanoni e Mino Reitano.

– Chi ha scoperto Mara Maionchi? Una miriade di grandi artisti, da Gianna Nannini a Tiziano Ferro.

– Ha ricoperto il ruolo di assessore ai servizi sociali nel comune di San Fermo della Battaglia.

– Negli ultimi anni, si è parlato di lei anche per la salute. Qual è stata la malattia di Mara Maionchi? Un cancro. Fortunatamente, la produttrice più amata d’Italia è però riuscita vincere la sua battaglia, a suo dire grazie a una premonizione!

– Dove abita? L’ex giudice di X Factor ha una casa di straordinaria bellezza non a Milano, ma poco distante, a Gorgonzola.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Mara è testimonial del Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia.

– Negli anni Duemila è uscito il suo primo singolo da artista, Fantastic.

– Su Instagram Mara Maionchi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Di seguito l’audio di Fantastic: