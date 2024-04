Chi è Uzi Lvke, il cantante di Strade unite

Uzi Lvke: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper romano originario di Corviale, protagonista al Concertone.

Ex emergente della scena rap romana, Uzi Lvke è oggi uno degli artisti più amati degli ultimi mesi. Proveniente da alcune delle zone più difficili della Capitale, ha già fatto il suo debutto su palchi importanti come quello del Concerto del Primo Maggio, ed è pronto a dare continuità a questo successo anche nei prossimi anni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Uzi Lvke: biografia e carriera

Luca Sampieri, questo è il vero nome del rapper Uzi Lvke, è nato nel 1998, ma non si conosce la data di nascita precisa. Appassionato di musica fin da bambino, ha incanalato in questa passione molte delle sue esperienze, non semplici, di vita. Costretto a crescere prima del tempo in un quartiere difficile come Corviale, ha fatto il suo esordio ancora molto giovane, raccontando spaccati di una Roma che resta lontana dai riflettori.

Il debutto è arrivato nel 2012, e in poco tempo la sua creatività riesce a colpire anche i suoi educatori e gli assistenti sociali cui viene affidato a causa dei tanti problemi familiari con cui è costretto da ragazzino a convivere.

La svolta della sua carriera arriva però nel 2018, quando viene notato da Achille Lauro, che sceglie di portarlo all’interno della sua etichetta discografica, No Face. Da qui in avanti è riuscito a collezionare clic su YouTube e ascolti sulle piattaforme in streaming, grazie anche a brani con Non passa l’aria, canzone scritta in collaborazione con FederAsma e ispirata alla sua lotta contro l’asma.

Cosa fa oggi Uzi Lvke?

Dopo aver firmato un contratto con la Warner, ha fatto il suo esordio su un palco di grandissimo prestigio, quello del Concerto del Primo Maggio, nel 2023. Un’esperienza importante per la sua crescita, ripetuta anche nel 2024.

La vita privata di Uzi Lvke: chi è la fidanzata?

Non sappiamo se abbia una fidanzata o sia single. Sui social preferisce infatti rilasciare informazioni solo riguardanti la sua carriera.

