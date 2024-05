Lily Allen: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla popstar britannica famosa per canzoni come Not Fair.

Lily Allen è un personaggio atipico per il mondo del pop britannico. Sempre sopra le righe, ha saputo sfruttare la sua personalità al massimo per raggiungere un successo tanto rapido quanto incontrollabile.

Amata tanto dal pubblico quanto dalla critica, è spesso rimasta vittima della sua stessa voglia di fare, arrivando a doversi concedere pause anche piuttosto lunghe nella propria carriera. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità su di lei.

Chi è Lily Allen: biografia e carriera

Lily Rose Beatrice Allen è nata a Londra il 2 maggio 1985 sotto il segno del Toro. A causa del divorzio dei genitori è costretta durante l’infanzia a numerosi trasferimento, fino a quando non si ferma stabilmente nel quartiere di Islington.

Lily Allen

Bambina piuttosto vivace, se non ribelle, tra i 5 e i 14 anni frequenta ben tredici scuole diverse, tra cui la Hill House School, una delle cinque scuole private più care del Regno Unito. Ormai adolescente, decide di abbandonare gli studi e ha la fortuna d’incontrare a Ibiza il talent scout George Lamb, che vede in lei il potenziale per farne una popstar.

Dopo diversi rifiuti dalle case discografiche, Lily decide di pubblicare diverse demo su MySpace nel 2005 e ottiene un discreto successo in poco tempo. La svolta della sua carriera è però la pubblicazione del suo album d’esordio, che arriva il 6 luglio 2006. S’intitola Alright, Still e raggiunge facilmente la seconda posizione nella classifica inglese.

La fama cresce rapidamente e la porta a sbarcare anche in America, dove debutta in top 20 nella classifica Billboard.

Tra i singoli più importanti di questa fase della sua carriera ricordiamo Smile:

Il suo secondo disco arriva nel 2009 e s’intitola It’s Not Me, It’s You, preceduto dal singolo The Fear. A trascinare l’album sono però i successivi due singoli: Not Fair e Fuck You.

Con questi due brani Lily raggiunge finalmente una fama mondiale straordinaria, diventando una delle popstar più richieste ovunque.

Travolta da un successo difficile da gestire, decide di prendersi una pausa di qualche anno e torna solo sul finire del 2013 a far sentire nuova musica. Il suo terzo album esce nel febbraio del 2014 con il titolo di Sheezus, un chiaro riferimento all’album Yeezus del rapper Kanye West.

Ancora una volta Lily fa centro e ottiene un ottimo riscontro in termini di vendite nel Regno Unito. Ma come in precedenza, anche stavolta decide di prendersi una pausa, stavolta lunga fino al dicembre 2017, quando lancia il singolo Trigger Bang. Il suo quarto album, No Shame, arriva nel giugno 2018 e presenta influenze elettroniche e dancehall.

Cosa fa oggi Lily Allen

Continua a svolgere il suo ruolo, alternato a quello di madre. Perché il successo è qualcosa che può dare alla testa e ha deciso che non è il caso di entrare in circoli che di virtuoso non hanno nulla. Nel 2024 proprio a causa di questo suo ruolo di mamma-lavoratrice ha però fatto scalpore per un’intervista in cui ha dichiarato di amare le figlie, ma che sono state loro a rovinarle la carriera.

Lily Allen: la discografia in studio

2006 – Alright, Still

2009 – It’s Not Me, It’s You

2014 – Sheezus

2018 – No Shame

La vita privata di Lily Allen: marito e figlie

La vita sentimentale di Lily Allen non è certo stata priva di emozioni. Nel dicembre 2007 si è frequentata con il musicista Ed Simons dei Chemical Brothers ed è rimasta incinta, ma nel gennaio dell’anno successivo ha perso il bambino per un aborto spontaneo.

I due si lasciano e la Allen cade in depressione. Fortunatamente, a salvarla giunge i Sam Cooper. I due s’innamorano follemente e l’11 giugno 2011 convolano a nozze.

Dalla loro unione nascono due figlie: Ethel Mary, venuta al mondo il 25 novembre 2011, e Marnie Rose, venuta al mondo l’8 gennaio 2013. Purtroppo, nel 2015 Lily e Sam si sono separati, e da allora la Allen non ha più trovato un rapporto solido e duraturo.

Nonostante questo, Lily ha saputo ricostruirsi una vita privata felice. Dal 2019 ha cominciato una relazione con l’attore David Harbour, sposato il 7 settembre 2020 a Las Vegas.

Chi è David Harbour, il marito di Lily Allen

Nato a New York il 10 aprile 1975, David Kenneth Harbour è un attore americano famoso per film come I segreti di Brokeback Mountain, La guerra dei mondi, Manhattan, e soprattutto per aver recitato nel ruolo di Jim Hopper nella serie Netflix Stranger Things.

Sai che…

– Lily vanta un paio di parentele artistiche. Innanzitutto, è figlia di Keith Allen, comico e musicista inglese. Soprattutto è però cugina di un grande talento della musica britannica, Sam Smith.

– Ha confessato in una biografia recente di aver avuto in passato anche una relazione con Liam Gallagher.

– Anche uno dei fratelli di Lily Allen è piuttosto famoso. Si tratta di Alfie Allen, ovvero Theon Greyjoy nella serie tv Il Trono di Spade.

– Ha dichiarato di aver rischiato di morire per colpa della dipendenza da droga e alcol. A salvarla da una vita dissipata sono state le due figlie che le hanno dato un senso di responsabilità.

– Dove vive Lily Allen? Abita con l’attuale marito e le figlie a New York.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– In un’intervista al Guardian ha parlato del suo rapporto con Instagram, affermando di trovarlo uno strumento pericoloso per le ragazze, che spesso si mostrano disponibili per qualche like in più e che basano la propria autostima su quanti follower hanno.

– Nonostante non ne abbia parlato bene, su Instagram Lily Allen è presente con un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lily Allen, ecco una playlist presente su Spotify: