Chi è Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi

Alberto Salerno: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul produttore e paroliere sposato con Mara Maionchi.

Le iconiche parole di canzoni come Io vagabondo dei Nomadi, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Lei verrà di Mango e Donne di Zucchero portano la stessa firma. Ed è una firma a dir poco autorevole per il nostro paese: quella di Alberto Salerno, uno dei principali parolieri e produttori discografici italiani. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alberto Salerno: biografia e carriera

Alberto Salerno è nato a Milano il 30 dicembre 1949 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha cominciato a scrivere canzoni attorno all’età di 15 anni, grazie anche all’esempio paterno. Anche il padre era infatti un paroliere di grande successo e fama.

Alberto Salerno

Le sue prime esperienze professionali cominciano tra i sedici e i diciotto anno. Nel 1969 lavora con gli Stormy Six. Quando il bassista del gruppo, Claudio Rocchi, decide di uscire dal gruppo, Alberto e Massimo lo aiutano a cominciare il suo percorso da solista, scrivendo per lui il brano Indiscutibilmente.

Sono anni di grande formazione, per Alberto, quelli a cavallo tra il decennio Sessanta e i Settanta. Anni che lo portano alla stesura di alcuni dei suoi capolavori, tra cui Io vagabondo, un vero e proprio inno portato al successo dai Nomadi.

Successivamente, scrive per gli Homo Sapiens Bella da morire, canzone con cui il gruppo si aggiudica Sanremo nel 1977, mentre negli anni Ottanta diventa uno degli autori di punta per artisti come Eros Ramazzotti, cui regala un testo immortale come quello di Terra promessa. Negli stessi anni lavora con Zucchero, non solo per Donne, ma anche per altre canzoni meno conosciute come Un piccolo aiuto e Menta e rosmarino.

Come autore, ha la fortuna di collaborare a lungo anche con Mango, di cui diventa per un periodo anche produttore artistico. È proprio Salerno a firmare il testo di una delle sue canzoni più amate, Lei verrà, oltre a tanti altri brani di successo, tra cui Stella del Nord, Dal cuore in poi e Luce, presentata a Sanremo nel 1998.

Alberto Salerno a Sanremo

Paroliere d’indiscusso talento, Alberto ha preso parte più volte al Festival di Sanremo. Oltre ad aver vinto con gli Homo Sapiens nel 1977 e con Terra promessa nel 1984, ha conseguito uno straordinario successo anche nel 1999 con Senza pietà, canzone portata alla vittoria da Anna Oxa. Inoltre, ha scritto il brano Per dire di no di Alexia, presentato sul palco dell’Ariston nel 2003.

Cosa fa oggi Alberto Salerno

Tra i suoi meriti maggiori, nella seconda fase della sua carriera, c’è sicuramente l’aver scoperto e prodotto un artista di grandissimo spessore come Tiziano Ferro, lanciato appunto da lui e da Mara Maionchi con la loro Nisa srl. Sono stati proprio loro a produrre gli album Rosso relativo, 111 e Nessuno è solo, il trittico che ha dato il via alla carriera del cantautore di Latina.

Negli anni Duemila si è dedicato alla ricerca di nuovi talenti da lanciare con l’etichetta indipendente Non ho l’età, creata insieme alla moglie.

La vita privata di Alberto Salerno: moglie e figli

Alberto fa coppia fissa con Mara Maionchi, produttrice discografica e icona della televisione italiana, ormai dal 1976, anno del loro matrimonio. Dalla loro unione sono nate le figlie Giulia, nel 1977, e Camilla, nel 1981. Mara e Alberto sono nonni di tre nipoti.

Nel corso di alcune recenti interviste, i due hanno raccontato un tradimento avvenuto, ormai molti anni fa, da parte di Alberto. Nonostante la crisi profonda in cui è entrato il loro rapporto, Mara ha trovato la forza di perdonarlo, dopo avergli fatto sudare le proverbiali sette camicie.

Chi è Mara Maionchi, moglie di Alberto Salerno

Nata a Bologna il 22 aprile 1941, Mara Maionchi è una delle grandi signore della discografia italiana, in grado di costruirsi una fortunata carriera nel mondo discografico dagli anni Settanta in poi, per trasformarsi nel Ventunesimo secolo in un personaggio televisivo amatissimo. In particolar modo, è stata per anni uno dei giudici più temuti e rispettati di X Factor.

Sai che…

– Alberto Salerno è stato un vero figlio d’arte, visto che il padre Nicola, in arte Nisa, ha scritto nella sua carriera canzoni come Torero, Tu vuò fa l’americano, Non ho l’età e Un ragazzo di strada, classici della nostra musica.

– Ha usato in passato anche lo pseudonimo di Manipoli.

– Quante canzoni ha scritto Alberto Salerno? Centinaia e centinaia, alcune famosissime, altre più di nicchia.

– Dove vive Alberto Salerno? Dovrebbe abitare con la sua consorte in una splendida casa a Gorgonzola.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Alberto Salerno ha un account da decine di migliaia di follower.