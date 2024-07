Chi è MadMan, il rapper di Lonewolf

MadMan: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper di Supernova.

MadMan è uno dei rapper più amati e talentuosi della generazione di rapper che negli anni Duemiladieci ha preceduto l’esplosione della trap. Pugliese d’origine ma cresciuto artisticamente nella scena hip hop romana, ha nel corso della sua carriera già più volte dimostrato grande versatilità, passando dagli extrabeat a brani più melodici e maturi. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita privata e la carriera dell’artista di Trapano.

Chi è MadMan: biografia e carriera

Il vero nome di MadMan è Pierfrancesco Botrugno, nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 25 luglio 1988 sotto il segno del Leone. Fa il suo debutto sulla scena hip hop partecipando a Tecniche Perfette nel 2006 in Puglia.

L’anno dopo esordisce con il primo mixtape, Riscatto, interamente autoprodotto. Per il suo primo vero album bisogna però arrivare al 2010, quando dà alle stampe per la Honiro Label Escape from Heart. L’anno dopo inizia una collaborazione con il rapper Gemitaiz, che si rivela piuttosto fortunata e lo porta a farsi un nome nell’ambiente hip hop della Capitale.

Nel 2013 diffonde gratuitamente il mixtape MM vol. 1 Mixtape, da cui estrae un unico singolo, Come ti fa Mad, pubblicato dall’etichetta Tanta Roba di Gué Pequeno:

Nel 2014 collabora ancora con Gemitaiz nell’album Kepler, uscito il 24 maggio e anticipato da due singoli di buon successo, Non se ne parla e Haterproof 2. L’album debutta addirittura al primo posto in classifica, e raggiunge in poche settimane il disco d’oro. L’anno dopo pubblica il suo secondo album solista, Doppelganger, per l’etichetta Tanta Roba. Nel 2016 è invece il turno del secondo volume del mixtape MM.

Il suo terzo e finora ultimo album in studio da solista è uscito il 2 febbraio 2018. S’intitola Back Home, e presenta un MadMan più melodico e meno diretto, che si smarca con autorevolezza dalle etichette sia di trapper che di conscious rapper. Al suo interno è presente una collaborazione con Coez nel brano Centro, e soprattutto il famoso singolo Trapano. La sua ultima pubblicazione è però il terzo volume di MM, promosso da ben due singoli: 7/8 Sour e Supernova.

Nel 2019 è tornato a collaborare con il grande amico Gemitaiz, conquistando record su Spotify con il brano Veleno VII per il numero di ascolti giornalieri in Italia. Ha quindi dato alle stampe con il rapper romano Scatola nera il 20 settembre dello stesso anno.

Cosa fa oggi MadMan

Dopo aver raggiunto successi straordinari insieme a Gemitaiz fino ai primi anni del Duemilaventi, nel 2024 è tornato a esibirsi da solista. Nel maggio 2024 ha pubblicato il singolo Plenilunio e il 31 dello stesso mese ha dato alle stampe il suo quarto album da solista, Lonewolf.

MadMan: la discografia in studio

2010 – Escaper from Heart

2014 – Kepler (con Gemitaiz)

2015 – Doppelganger

2018 – Back Home

2019 – Scatola nera (con Gemitaiz)

2024 – Lonewolf

La vita privata di MadMan: moglie e figli

Come la gran parte dei rapper, esclusi casi eccezionali come Fedez o la Dark Polo Gang, anche MadMan preferisce far parlare di sé per le proprie rime piuttosto che per il gossip. Tuttavia, sappiamo che per diversi anni ha fatto coppia fissa con una modella sarda molto famosa, Fishball Suicide, alias Felisja Piana. I due, tra alti e bassi, si sono frequentati dal 2015 almeno fino al 2017, ma al momento non starebbero più insieme.

Non sappiamo chi si attualmente la compagna del rapper di origini pugliesi. Non dovrebbe comunque avere figli.

Sai che…

– MadMan è alto 1 metro e 77.

– Ha dichiarato di soffrire d’ansia.

– Non s’interessa per nulla alla politica.

– Non sappiamo se in questo momento abiti a Roma o si sia trasferito altrove.

– È cresciuto ascoltando la grande musica italiana e la musica dance anni Novanta. Il suo più grande idolo musicale in gioventù era Marco Masini, artista con cui ha dichiarato di sognare un duetto.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni

– Su Instagram MadMan ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di MadMan, ecco una playlist presente su Spotify: