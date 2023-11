Bresh: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper di Guasto d’amore che ha collaborato con i Pinguini Tattici Nucleari.

Da giovane stella emergente a big della musica rap italiana. L’ascesa di Bresh sembra inarrestabile. Il rapper genovese, nonostante la giovane età e senza la spinta di talent o altre importanti macchine promozionali, è riuscito a imporsi ai vertici delle classifiche italiane grazie alla sua musica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bresh: biografia e carriera

Andrea Brasi, questo il vero nome di Bresh, è nato a Genova il 28 luglio 1996 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da ragazzo, inizia la sua carriera nel 2013 con un mixtape molto apprezzato: Cosa vogliamo fare.

Collabora quindi con Izi, altro grande del rap genovese, e poi con Tedua e Rkomi nel collettivo Zona4Gang. Il suo primo vero passo da solista arriva però nel 2017 con la pubblicazione del singolo Il bar dei miei, molto apprezzato dalla critica specializzata.

Nel 2020 debutta con un album in studio molto atteso, Che io mi aiuti, dal quale viene estratto il singolo Parà. Il successo dell’artista ligure cresce canzone dopo canzone e lo porta nel 2022 alla pubblicazione di un secondo album, arrivato peraltro in un periodo di grandi uscite sanremesi. Nonostante la concorrenza, con il suo Oro e blu Bresh riesce a conquistare per la prima volta la classifica Fimi, grazie anche al singolo Andrea:

L’ascesa di Bresh prosegue nel 2023 con il singolo Guasto d’amore, un brano amatissimo dagli appassionati di calcio e che diventa presto un coro da stadio. In estate, sull’onda del successo, unisce la sua voce e le sue rime con due dei rapper più amati in Italia, Fabri Fibra ed Ernia, scalando le classifiche con l’antitormentone Parafulmini.

Salito definitivamente alla ribalta nazionale, subito dopo l’estate collabora con i Pinguini Tattici Nucleari, pubblicando un nuovo singolo: Nightmares.

La vita privata di Bresh: chi è la fidanzata?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Dal 2023 sembra che il rapper ligure abbia trovato l’amore nella tiktoker e influencer Elisa Maino. L’amore tra loro sarebbe scoppiato a Portofino, località in cui sono stati per la prima volta fotografati insieme.

Sai che…

– Non conosciamo molti dettagli sulla famiglia di Bresh e non sappiamo se abbia una fidanzata.

– Bresh è stato ospite di una puntata di Amici nel 2023.

– Dove vive? Sembra che ultimamente si divida da Milano e la sua Genova.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni del rapper.

– Perché si chiama Bresh? Il suo nome d’arte non lo ha scelto, ma gli è stato assegnato quando era piccolo da alcuni amici.

– A quale squadra è dedicata Guasto d’amore? Al Genoa, la sua squadra di calcio del cuore.

– Ha collaborato con artisti molto differenti tra loro, da Francesca Michielin a Massimo Pericolo, passando per gli Psicologi.

– Su Instagram Bresh ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Bresh, ecco una playlist presente su Spotify:

