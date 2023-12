Massimo Pericolo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper illuminato dal film 8 Mile di Eminem.

Massimo Pericolo è uno dei rappresentanti più importanti del rap italiano delle periferie, quello più vero, per molti anni lontano dal mondo della musica mainstream. D’altronde, la sua è una storia di strada. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Massimo Pericolo: biografia e carriera

Alessandro Vanetti, questo il vero nome di Massimo Pericolo, è un rapper classe 1992, nato il 30 novembre sotto il segno del Sagittario. Cresciuto a pane e rap, ha avuto una vera folgorazione quando, da ragazzino, ha visto il film di 8 Mile, dedicato alla storia di Eminem, uno dei mostri sacri del genere.

Massimo Pericoli

Ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Catania, dove viveva con la madre, ma si è trasferito all’età di 17 anni a Brebbia, in provincia di Varese, e nel 2004 è finito in carcere in seguito a un’operazione antidroga denominata ‘Scialla Semper’.

Un trauma che ha avuto un’influenza importante sulla sua vita, se è vero che l’artista ha voluto chiamare proprio così, Scialla Semper, il suo primo sfolgorante album, trascinato al successo dal singolo 7 miliardi:

Scialla Semper è una sorta di concept album incentrato su temi molto delicati come quello della droga, dei rapporti controversi con le forze dell’ordine e della sfiducia nelle istituzioni.

Tutti argomenti che hanno fatto parte fin dalla sua adolescenza della sua vita. Sarà lui la ‘next big thing’ del rap italiano? Ce lo siamo chiesto per molto tempo, e alla fine la risposta è arrivata, ed è un parziale sì. Nel 2020 ha collaborato per la prima volta con Mahmood, affacciandosi definitivamente nel mainstream. Successivamente, nel 2021, ha pubblicato il suo secondo album, Solo tutto, anticipato dal singolo Bugie e arricchito da collaborazioni con artisti come Salmo e Madame.

Cosa fa oggi Massimo Pericolo?

Dopo aver preso parte a diversi feat con altri big del mondo del rap, nel 2023 ha annunciato il suo primo concerto al Forum di Assago. Nel mese di settembre ha annunciato il suo terzo album di inediti, Le cose cambiano, su cui ha lavorato per circa un anno. Il disco è stato anticipato dal brano Non parlarmi (Outro):

Massimo Pericolo: la discografia in studio

2019 – Scialla semper

2021 – Solo tutto

2023 – Le cose cambiano

La vita privata di Massimo Pericolo: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale del rapper. Sappiamo però che ormai da tempo è fidanzato con Giada Masala, una ragazza che ama testimoniare la loro storia d’amore attraverso dei video su TikTok. Curiosamente, il rapper non la segue però sui social, forse per cercare di mantenere il riserbo sulla loro vita privata.

Sai che…

– Non sappiamo chi siano i genitori, ma sappiamo che con loro non ha mai avuto un rapporto semplice.

– Ha un fratello, ma non conosciamo altri dettagli sulla sua famiglia.

– Perché Massimo Pericolo si chiama ‘vane’? Perché il suo cognome è Vanetti.

– Nel 2021 ha pubblicato un libro, Il signore del bosco.

– Incredibile ma vero, in un sondaggio online effettuato dal Monopoli Calcio i tifosi hanno chiesto come canzone simbolo dei gol della propria squadra proprio 7 miliardi, a dimostrazione del successo ottenuto da Massimo tra i giovani.

– Ha spiegato in un’intervista che il carcere è stata un’esperienza formativa, gli ha permesso di concentrarsi sulla scrittura e di capire che voleva diventare un rapper.

– Su Instagram Massimo Pericolo ha un account ufficiale da migliaia di follower. Su TikTok ha un profilo ufficiale con tantissimi seguaci.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Massimo Pericolo, ecco una playlist presente su Spotify:

