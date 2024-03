Chi è Kid Yugi, il rapper de I nomi del diavolo

Kid Yugi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper pugliese dell’album I nomi del diavolo.

Tra i talenti della scena rap italiana, Kid Yugi è uno di quelli che si è fatto maggiormente apprezzare negli ultimi anni. Quanto meno per l’originalità del suo stile, che prende spunto dal fantastico per raccontare la realtà che ci circonda, con immagini anche piuttosto brutali, costringendoci a riflettere su temi piuttosto delicati. Un rap in cui si mescolano, quasi senza soluzione di continuità, vita di strada, cinema, letteratura e i problemi tipici della sua terra. Scorpiamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kid Yugi: biografia e carriera

Francesco Stasi, questo il vero nome di Kid Yugi, è nato a Massafra, in provincia di Taranto, nel 2001. Appassionato di musica hip hop fin da giovanissimo, è riuscito molto presto a creare uno stile unico, prendendo ispirazione anche dall’immaginario teatrale in cui è cresciuto.

Il suo esordio arriva solo nel 2022 con il singolo Gramellot, brano che prova a forzare un racconto utilizzando suoni, onomatopee e parole prive di un significato preciso. Un esercizio di stile che riesce a fare impressione sugli ascoltatori e diventa la prima pietra di un repertorio fatto di testi pieni citazioni tratti dalla letteratura, dal cinema e dalla storia.

Scoperto da Thaurus dopo un paio di brani di discreto successo, con King Lear Yugi ha anticipato il suo primo album, un disco in cui prova per la prima volta a dare un senso più profondo alle sue liriche, inserendo anche una denuncia sociale per la situazione in cui è stata abbandonata la provincia di Taranto dalla politica negli ultimi anni.

Il lirismo e la teatralità del suo stile sono ben esemplificati anche dal titolo di questo primo disco, The Globe, che trae ispirazione dallo Shakespeare Globe di Londra. Forte di un primo album dal grande impatto, è riuscito quindi a frasi spazio nella scena hip hop, guadagnandosi il rispetto di molti colleghi e collezionando ascolti sulle piattaforme anche grazie ai featuring con altri nomi di grido del nostro rap.

Cosa fa oggi Kid Yugi?

Rotto il ghiaccio con il mondo del mainstream, nel 2024 ha pubblicato il suo secondo album, I nomi del diavolo, un lavoro più diretto del precedente, ricco di sentimenti contrastanti e di altre citazioni in grado di proiettare in un mondo unico: il suo.

La vita privata di Kid Yugi: chi è la fidanzata?

A quanto sembra, Kid Yugy è fidanzato con una ragazza molto attiva su TikTok, Valeria Gisonna. Di lei sappiamo che è appassionata di psicologia e moda.

Sai che…

– Non conosciamo il significato del suo nome d’arte.

– Anche il suo patrimonio e i suoi guadagni non sono stati resi noti.

– Il suo secondo album trae ispirazione dal romanzo Il signore delle mosche.

– Si è innamorato del rap ascoltando i Club Dogo e Marracash.

– Dove vive Kid Yugi? Si divide tra Massafra, dove ha ancora tutti gli affetti, e Milano, città centrale per la sua carriera.

– Su Instagram Kid Yugi ha un account da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kid Yugi, ecco una playlist presente su Spotify:

