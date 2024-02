Chi è Ernia, il rapper che ama la letteratura americana

Ernia: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul rapper milanese esponente del conscious rap.

Tra i giovani talenti del rap italiano, ce n’è uno che si distingue per la particolare inclinazione verso il mondo della cultura e della letteratura, nonostante non manchi di toccare spesso temi più vicini alla subcultura hip hop più apprezzata in Italia. Stiamo parlando di Ernia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ernia: biografia e carriera

Matteo Professione, questo il vero nome di Ernia, è nato a Milano il 29 novembre 1993 sotto il segno del Sagittario. Cresciuto in una famiglia agiata d’immigrati (i suoi parenti erano originari della Svizzera tedesca e del Montenegro), diventa amico fin da ragazzino di futuri rapper come Tedua e Ghali. A unirli è proprio la passione per l’hip hop.

Ernia

Fan di artisti del calibro di Caparezza, Fabri Fibra, Mondo Marcio, ma anche di rapper stranieri come 50 Cent, nel 2011 entra con Ghali nella formazione Troupe d’Elite, gruppo che riesce a conquistare un posto nell’etichetta di Gué Pequeno.

Nel 2012 entra nella cerchia di giovani rapper che lavorano con Charlie Charles. Quattro anni dopo inizia a lavorare sul suo primo album in studio, che esce nel giugno 2017: Come uccidere un usignolo. Il successo è straordinario, e in pochi mesi Ernia raggiunge la certificazione del disco d’oro. Nel 2018 ha lanciato il suo secondo album, 68, prodotto dalla Island Records. Nel disco è presente anche una collaborazione con l’amico Tedua.

Si è ripresentato sulle scene nel 2020 con un nuovo album, Gemelli, pubblicato nel mese di giugno. Il disco ha raggiunto la vetta della classifica italiana grazie anche al successo del singolo Superclassico, forse la sua canzone più famosa in assoluto fino a oggi.

Di seguito il video di Superclassico:

Non contento, in un perpetuo processo di crescita, nel 2022 ha pubblicato l’album Io non ho paura, in cui ha affrontato ancora una volta tematiche importanti con il consueto stile. Il disco è diventato subito uno dei più amati dell’anno, e non solo dai fan della musica rap.

Cosa fa oggi Ernia?

Promosso negli ultimi anni a penna di alta qualità, tra le migliori della scena rap della sua generazione, nel 2023 è stato anche uno degli autori dell’anti-tormentone più amato, Parafulmini con Bresh e Fabri Fibra. Molti lo avrebbero voluto a questo punto a Sanremo, finora però Professione si è tenuto lontano dal palco dell’Ariston. Ha accettato però di prendere parte come ospite allo show Netflix Nuova scena, dedicata alla scoperta delle nuove stelle dell’hip hop.

Ernia: la discografia in studio

2017 – Come uccidere un usignolo

2018 – 68

2020 – Gemelli

2022 – Io non ho paura

La vita privata di Ernia: chi è la fidanzata?

Non sappiamo molto sulla vita sentimentale di Ernia, ma in una sua recente canzone il rapper ha raccontato la storia di un aborto, decisione sofferta presa di comune accordo tra lui e la sua ragazza. Il brano in questione è Buonanotte, uno dei più emozionanti degli ultimi anni.

Ad ogni modo, la sua attuale fidanzata, da almeno tre anni, dovrebbe essere Valentina Cabassi, una beauty creator classe 1996, nata a Milano da madre napoletana e padre milanese e laureata in Linguaggi dei Media all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sai che…

– Perché si chiama Ernia? Il suo soprannome gli è stato affibbiato durante gli anni della scuola.

– Prima si faceva chiamare ErNyah.

– Ha partecipato al casting di Amici di Maria De Filippi.

– Il suo primo album prende il titolo da un romanzo della scrittrice Harper Lee.

– Ha inciso La pelle del puma, tributo alla partnership tra il Milan e la Puma.

– Nei suoi testi ha spesso citato scrittori come Samuel Taylor Coleridge, Charles Baudelaire, Ernest Hemingway e Stephen King.

– Dove vive Ernia? Dovrebbe essere rimasto a vivere a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Ernia ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ernia, ecco una playlist presente su Spotify:

