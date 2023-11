Tedua: carriera, vita privata e curiosità sul trapper di Mowgli, che ha collaborato con Fedez in Che cazzo ridi.

Nella scena rap e trap italiana uno dei personaggi più originali è Tedua. Rapper degli ultimi, esempio del riscatto dopo le difficoltà dell’infanzia e dell’adolescenza, ha saputo farsi strada dando sfogo a una trap differente per sonorità rispetto a quella di colleghi come Sfera Ebbasta e Ghali, fino a raggiungere la maturazione con il progetto La Divina Commedia. Andiamo a scoprire la sua storia e tutte le curiosità su uno degli artisti più importanti del momento.

Chi è Tedua: biografia e carriera

Il vero nome di Tedua è Mario Molinari. Nato a Genova il 21 febbraio 1994 sotto il segno dei Pesci. Dopo essere stato dato in affidamento a una famiglia per le difficoltà della madre, viene preso in casa dalla nonna materna a Milano. Torna durante l’adolescenza a Cogoleto, nella periferia del capoluogo ligure. Qui entra in contatto con i membri di quello che sarà conosciuto come il collettivo Wild Bandana.

Nel 2015 torna a Milano e inizia a scrivere una serie di brani, poi riuniti in un mixtape dal titolo Aspettando Orange County, uscito nel 2015 e prodotto da nomi del calibro di Charlie Charles e Sick Luke. Il successo del mixtape porta Tedua alla pubblicazione del suo primo vero album, Orange County California, uscito il 13 gennaio 2017. Il disco ottiene un buon successo e viene certificato con il disco d’oro.

Già a fine anno l’artista annuncia l’arrivo del secondo album, anticipato dai singoli La legge del più forte e Burnout. Intitolato Mowgli, esce nel marzo 2018, e viene accolto molto bene dalla critica per via di alcune peculiarità che lo portano ad allontanarsi dalla trap pura di artisti come Sfera Ebbasta. Mowgli riesce a raggiungere la vetta della classifica italiana, certificando la crescita di Tedua nel panorama hip hop italiano. Di seguito il video di La legge del più forte:

Nel 2018 ha partecipato ad alcuni brani di artisti che hanno con lui un gran legame, come Ernia (nel singolo Bro) e Rkomi (nel singolo Solletico), e ha collaborato, insieme a Trippie Redd, al brano trap di Fedez Che cazzo ridi. Dal 2019 ha quindi iniziato un nuovo ciclo, Vita vera, conquistando a più riprese la classifica degli album FIMI.

Cosa fa oggi Tedua?

Il 2023 è l’anno probabilmente della consacrazione definitiva del rapper genovese. Nel mese di maggio ha dato alle stampe il suo terzo album, La Divina Commedia. Un disco in cui sono presenti alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, come Sfera, Salmo, Geolier, Lazza, Guè, Marracash e molti altri.

Il successo è immediato. Conquista immediatamente la vetta della classifica italiana e viene certificato in sei settimane doppio disco di platino. Un successo interminabile proseguito anche attraverso alcuni concerti in estate e anche nei palazzetti.

Tedua: la discografia in studio

2017 – Orange County California

2018 – Mowgli

2023 – La Divina Commedia

La vita privata di Tedua: chi è la fidanzata?

La fidanzata di Tedua è stata per un certo periodo Cecilia Montaruli, una giovane ragazza che sogna di diventare attrice. La loro storia sarebbe però ormai da tempo terminata. Protagonista di una liaison cono la tiktoker Alessia Lanza, il rapper pare aver iniziato da non molto una storia con una ragazza di nome Carlotta.

Quest’ultima non sarebbe famosa nel mondo dei social e non si hanno in effetti altre notizie riguardo la loro relazione.

Sai che…

– Molti sono convinti che Tedua sia albanese per origini. In realtà non è così. Le sue origini sono genovesi, ma è il suo nome d’arte ad avere instillato questa leggenda metropolitana, visto che “te dua” in albanese vuol dire “ti amo”.

– Dove abita Tedua? Per motivi di lavoro dovrebbe essere tornato a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– In passato ha fatto parte del collettivo Wild Bandana, insieme ad artisti come Izi.

– Il suo genere musicale è definito drill, una ramificazione della trap dal linguaggio più crudo e nichilista.

– Prima di Tedua si faceva chiamare Incubo o Duate (da quest’ultimo è derivato il suo attuale nome d’arte).

– Perché Tedua si chiama Ryan? Ha dichiarato ai microfoni di Rolling Stone di aver trovato ispirazione per i suoi primi lavori nel telefilm americano The OC. In particolare, l’artista si rivedeva nel personaggio di Ryan Atwood.

– Si è innamorato del rap ascoltando i dischi di Eminem, 50 Cento dei Gemelli DiVersi regalatigli dalla madre.

– Su Instagram Tedua ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tedua, ecco una playlist presente su Spotify:

