Platinette: la carriera, la vita privata e le curiosità sul conduttore radiofonico, personaggio televisivo e cantante che ha partecipato anche al Festival di Sanremo.

Lo abbiamo conosciuto tutti come conduttore radiofonico e volto televisivo tra i più appariscenti. Stiamo parlando di Platinette, uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Ma anche un mancato cantante con una partecipazione attiva a Sanremo. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Platinette: biografia e carriera

Maurizio Umberto Egidio Coruzzi (detto Mauro), questo il vero nome di Platinette, è nato a Langhirano, in provincia di Parma, il 4 novembre 1955 sotto il segno dello Scorpione. Pungente fin da giovanissimo, si diploma a Parma prima di cominciare a lavorare come garzone di fruttivendolo e poi come giornalista per la carta stampata e per la radio.

Negli anni Settanta entra in un collettivo canoro, le Pumitrozzole, e si esibisce in vari eventi. Nel 1986 partecipa con questo gruppo ai cori per l’album Giuni dell’amica Giuni Russo. Si trasferisce quindi a Milano e diventa un autore televisivo, lavorando a trasmissioni come il Festivalbar e il Rock caffè.

Come cantante debutta nel 1999 con l’album Da viva – Volume I, composto da 18 cover di grandi canzoni italiane. Il suo secondo disco, Perle coltivate, composto da altre 12 cover, esce invece nel 2012.

All’interno di questo lavoro sono presenti duetti con l’amica Giuni Russo, Aida Cooper, Caterina Caselli, Orietta Berti, Aida Cooper, Marcella Bella, Iva Zanicchi, Betty Curtis, Virginiana Miller, Ornella Vanoni, Mina e Grazia Di Michele. E proprio con Grazia partecipa nel 2015 al Festival di Sanremo, arrivando 16esimo con il brano Io sono una finestra.

Cosa fa oggi Platinette

Protagonista come concorrente della seconda edizione de Il cantante mascherato nel 2021, dal 2022 lascia le frequenze nazionali per tornare a lavorare a livello regionale, guidando lo show Mauro Morning News su Radio Parma, successivamente diventato Good Morning Parma.

Nel 2023 ha dovuto però interrompere l’attività radiofonica per un ictus ischemico. In un’intervista a Vanity Fair nel 2024 ha raccontato così questa esperienza: “Avevo improvvisamente perso la parola, ma non la coscienza“.

Da quel momento ha dovuto affrontare un percorso per recuperare l’utilizzo della parola, percorso che dura tutt’oggi. D’altronde, lo stesso Mauro ha confessato: “Sono lontano dalla persona che ero. Fatico ancora anche con le scale, specialmente quando scendo“. A causa della sua malattia, è entrato a far parte di A.L.I.Ce Italia Odv, associazione che lotta contro l’ictus cerebrale.

La vita privata di Platinette: moglie e figli

Platinette avrebbe dovuto diventare padre. La sua fidanzatina del liceo rimase infatti subito incinta, ma i due decisero di abortire. Da quel momento Coruzzi capì qualcosa in più sulle sue scelte di vita, e maturò la propria bisessualità. Ha avuto negli ultimi anni tante storie, ma non sappiamo se oggi sia fidanzato o meno.

Sai che…

– La sua tesina di diploma era incentrata su Gli indifferenti di Alberto Moravia e su una canzone di Roberto Vecchioni.

– Platinette negli ultimi tempi è dimagrito dopo un’operazione. L’artista soffre infatti di disturbi alimentari che lo hanno portato a rinunciare a diverse occasioni professionali.

– Dopo tanti anni a Milano, per motivi di lavoro, è tornato negli ultimi tempi a Parma.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Nel corso della sua carriera ha fatto discutere per alcune prese di posizione contrarie ai matrimoni gay e ad altri argomenti che stanno cuore al mondo LGBTQIA+.

– Su Instagram Platinette ha un account ufficiale in cui mostra anche scatti della sua quotidianità.

