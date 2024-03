Tutto su Linus, il mitico conduttore di Radio Deejay

Linus: la carriera, la vita privata e le curiosità sul conduttore radiofonico e deejay dal 1996 direttore artistico di Radio Deejay.

Ci sono deejay e conduttori radiofonici in grado di farsi apprezzare da un pubblico anche più ampio di quello delle radio. Tra questi, uno dei più famosi in Italia è Linus. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del conduttore.

Chi è Linus: la biografia e la carriera

Pasquale Di Molfetta, questo il vero nome di Linus, è nato a Foligno, in provincia di Perugia, il 30 ottobre 1957 sotto il segno dello Scorpione. Nel 1976 ha iniziato a lavorare in radio come disc jockey in alcune piccole emittenti dell’hinterland milanese, tra cui Radio Hinterland Milano Due di Cinisello Balsamo.

Linus

Dopo le prime esperienze, nel 1984 è approdato a Radio Deejay, emittente nazionale creata due anni prima da Claudio Cecchetto. Debutta verso la fine delgi anni Ottanta anche in televisione, su Italia 1, conducendo Deejay Television, trasmissione legata all’emittente radiofonica. Dal 1991 inizia a condurre Deejay chiama Italia, programma che diventa ben presto il format di punta di Radio Deejay, ancora oggi in onda regolarmente dal lunedì al venerdì. Dal 1997 fa coppia fissa con lui Nicola Savino.

Viene nominato nel 1996 direttore artistico di Radio Deejay e sotto la sua guida l’emittente raggiunge risultati d’ascolto straordinari.

Cosa fa oggi Linus?

Nell’aprile 2020 è stato nominato direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI, che comprende anche m2o e Radio Capital.

La vita privata di Linus: moglie e figli

Linus vive un’importante storia d’amore ormai dai lontani anni Ottanta. La moglie si chiama Carlotta Medas. I due si sono conosciuti nel 1986 su una spiaggia di Riccione. Lui era lì per lavorare, lei era una turista che si godeva la serata.

Dopo aver iniziato una splendida relazione, nel 1996 hanno avuto il loro primo figlio, Filippo. Si sono sposati il 17 giugno 2001, e tre anni dopo hanno avuto un secondo figlio, Michele.

Oltre la famiglia, Carlotta si è costruita una splendida carriera come graphic designer sia per una casa editrice che per il brand d’abbigliamento Tommy Mikino.

Sai che…

– Ha origini pugliesi da parte di entrambi i genitori.

– Anche suo fratello Sabino è un famoso deejay: stiamo parlando di Albertino.

– Perché si fa chiamare con il nome che tutti conosciamo? Il soprannome gli fu dato da un professore di scuola media originario di Chieti.

– Dove vive Linus? A Milano, in un bell’appartamento in zona San Siro.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha condotto anche un Festivalbar con Federica Panicucci.

– Linus è un grande appassionato di corsa e maratone.

– Su Instagram Linus ha un account seguito da migliaia di fan.

