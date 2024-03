Chi è Hera Björk, la cantante islandese protagonista all’Eurovision 2024

Hera Bjork: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante islandese protagonista dell’Eurovision 2024.

Non di soli giovanissimi in rampa di lancio e non di soli personaggi molto spettacolari vive l’Eurovision. Molto spesso conquistano e guadagnano la vetrina eurovisiva anche artisti con una carriera importante alle spalle e con un talento tutto da scoprire, almeno a livello internazionale. Artisti come l’islandese Hera Björk. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Hera Björk: biografia e carriera

Hera Björk Þórhallsdóttir, questo il nome completo dell’artista islandese, è nata a Reykjavík il 29 marzo 1972 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata di musica fin da ragazza, ha cominciato a cantare fin da giovanissima, ottenendo un discreto successo in patria, senza per questo dedicarsi solo alla propria passione, ma studiando per costruirsi una carriera ‘più sicura’.

Microfono concerto

Desiderosa di ottenere una vetrina adatta al suo talento, nonostante sia di nazionalità islandese ha provato nel 2009 ad arrivare all’Eurovision tramite la kermesse Dansk Melodi Grand Prix, con il brano Someday. La canzone riesce a ottenere grande successo, ma non le permette di arrivare alla vittoria (chiudendo al secondo posto).

Nonostante l’insuccesso, prende comunque parte all’Eurovision non come protagonista, ma come corista di Yohanna, una sua connazionale. Riesce però a realizzare il suo sogno nel 2010, arrivando sul palco dell’Eurovision Song Contest con il brano Je ne sais quoi, chiudendo al sedicesimo posto su 25.

Cosa fa oggi Hera Björk?

La sua carriera è continuata tra alti e bassi e nel 2024, vincendo il Söngvakeppnin 2024, è riuscita a conquistare la seconda partecipazione all’Eurovision, stavolta con un brano in inglese, Scared of Heights.

La vita privata di Hera Bjork: marito e figli

Si definisce su Instagram moglie e madre. È felicemente sposata e ha un figlio, e ogni tanto mostra i suoi affetti anche sui social.

Sai che…

– Oltre che cantante, Hera è anche un agente immobiliare.

– Nel 2013 ha preso parte a un’altra importante manifestazione internazionale, il Festival di Viña del Mar, conquistando la vittoria con Because You Can.

– Dove vive Hera? Continua a risiedere in Islanda, anche se non sappiamo precisamente in quale città.

– Non abbiamo notizie sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Hera Björk ha un account ufficiale da migliaia di follower. È presente anche su TikTok con un account ancora poco seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Hera Björk, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM