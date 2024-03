Tutte le curiosità su Jason Derulo, il cantante ‘censurato’ da Instagram

Jason Derulo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore e ballerino di origine haitiana.

Jason Derulo è uno degli artisti più amati d’America. Bello, bravo, capace di cantare e ballare, ha conquistato il mondo intero a suon di hit che hanno raccolto sempre numeri da urlo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jason Derulo: biografia e carriera

Jason Joel Desrouleaux è nato a Miramar, in Florida, il 21 settembre 1989 sotto il segno della Vergine. Durante l’infanzia e l’adolescenza studia opera, teatro e danza.

Jason Derulo

Si diploma presso la American Musical and Dramatic Academy di New York. Già a sedici anni scrive canzoni per altri artisti importanti, tra cui Pitbull e Lil Wayne. Dopo aver ottenuto un contratto con la Warner Records, inizia la sua carriera ufficialmente nel 2007.

Il suo primo singolo, Whatcha Say, esce nel 2009. Debutta alla 54esima posizione, ma pian piano conquista terreno fino a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100:

Si tratta del primo estratto dal suo album eponimo album di debutto capace di arrivare al primo posto in Australia e Nuova Zelanda. Il suo secondo album esce subito dopo, nel 2011, con il titolo Future History.

La sua carriera continua nel 2013 con Tattoos, altro album di grande successo, a conferma della sua fortuna specialmente nei paesi di lingua anglosassone. Il suo ultimo album, almeno fino a oggi, è infine Everything Is 4, pubblicato nel 2015.

Cosa fa oggi Jason Derulo?

Continua a cantare, soprattutto in collaborazioni di grande prestigio, nel 2019 ha fatto parlare di sé più per alcuni problemi con Instagram, e nel frattempo è diventato anche una star su TikTok, grazie anche al successo del brano Savage Love.

Star di livello internazionale, ha collaborato nel 2021 con Adam Levine, cantante dei Maroon 5, e nel marzo dello stesso anno ha chiuso la sua carriera da artista indipendente, firmando un contratto con la Atlantic Records.

Jason Derulo: la discografia in studio

2010 – Jason Derülo

2011 – Future History

2013 – Tattoos

2015 – Everything Is 4

2024 – Nu King

La vita privata di Jason Derulo: fidanzata e figli

Jason ha avuto una relazione lunga più di due anni con una collega, la cantante Jordin Sparks. I due hanno anche collaborato nel mondo della musica, prima d’interrompere il loro rapporto nel 2015.

Dal mese di marzo del 2020 al settembre 2021 ha avuto una storia con Jena Frumes, nota modella. I due hanno avuto un figlio, Jason King, venuto al mondo l’8 maggio. Non sappiamo se oggi sia single o abbia iniziato una nuova storia.

Sai che…

– Cosa è successo a Jason Derulo? Nel 2023 è stato accusato di una presunta violenza sessuale.

– Jason Derulo è alto 1 metro e 84.

– Ha venduto oltre 190 milioni di dischi tra album e singoli.

– Dove vive Derulo? Non sappiamo se abiti in Florida o in altre zone degli States.

– Ha origine haitiana.

– Ma quanti soldi ha Jason Derulo? Difficile dirlo, ma il suo patrimonio potrebbe attestarsi sui circa 90 milioni di dollari.

– Derulo è superdotato, e ha avuto problemi con Instagram per alcune foto in intimo che sono state censurate dal social network, causandogli non poco fastidio.

– Su Instagram Jason Derulo ha un account ufficiale da milioni di follower. Su TikTok con il suo account ha un numero di follower incredibile, oltre 50 milioni.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jason Derulo, ecco una playlist presente su Spotify:

