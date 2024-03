Tutto su Diana Ross, la regina dell’R&B

Diana Ross: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante lanciata dalle Supremes negli anni Sessanta.

Diana Ross è stata forse la prima vera superstar della black music al di fuori del blues e del soul. Regina indiscussa dell’R&B tra gli anni Sessanta e Settanta, ha avuto successo in ogni ambito della propria carriera: come membro delle Supremes, come solista e anche come attrice. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità su un’artista indimenticabile entrata di diritto nella storia della musica mondiale.

Chi è Diana Ross: la biografia e la carriera

Diane Ernsestine Earle Ross è nata a Detroit, in Michigan, il 26 marzo 1944 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata da giovanissima di moda, voleva diventare una stilista. Studia così design e inizia a lavorare come sarta nella sua città natale.

Diana Ross

Sul finire degli anni Cinquanta attira però il produttore dei Temptations, che la fa avvicinare alla Motown, l’etichetta discografica di Detroit cui il suo nome rimarrà legato maggiormente. Debutta come cantante nel 1958 e nel 1960 diventa la leader delle Supremes, una delle formazioni R&B più famose di quegli anni, grazie a successi del calibro di Baby Love, Stop! In the Name of Love, You Can’t Hurry Love, You Keep Me Hanging On, Love Child e altri ancora.

Ormai diventata famosissima, ben oltre le Supremes, nel 1970 Diana inizia la sua carriera solista, che porterà avanti fino alla fine degli anni Novanta. Un’avventura straordinaria, con oltre duemila concerti in tutto il mondo davanti anche ai più importanti Capi di Stato.

Diversi i suoi singoli ancora oggi celeberrimi, tra cui ricordiamo Ain’t No Mountain High Enough, Theme from Mahogany (Do You Know When You’re Going To), The Boss, Upside Down, Endless Love e tanti altri ancora.

Cosa fa oggi Diana Ross?

Continua a essere una delle donne più importanti nella storia dello spettacolo americano. Cantante di straordinario talento, in anni più recenti ha ridotto all’osso le sue apparizioni pubbliche. A distanza di quindici anni dal suo ‘ritiro’, nel 2021 è tornata a far sentire la sua voce, pubblicando il singolo Thank You, primo estratto da un nuovo album.

Diana Ross: la discografia in studio

1970 – Diana Ross

1970 – Everything Is Everything

1971 – Surrender

1971 – Diana ! TV Special

1971 – Greatest Hits- Volume 1-

1972 – Lady Sings the Blues

1973 – Touch Me in the Morning

1973 – Diana & Marvin (con Marvin Gaye)

1973 – Last Time I Saw Him

1974 – Live at Caesars Palace

1975 – Mahogany

1976 – Diana Ross

1976 – Greatest Hits – Volume II

1977 – Baby It’s Me

1977 – An Evening with Diana Ross

1978 – Ross

1979 – The Boss

1980 – Diana

1981 – To Love Again

1981 – All the Great Hits

1981 – Why Do Fools Fall in Love

1982 – Diana’s Duets

1982 – Silk Electric

1983 – Ross

1984 – Swept Away

1984 – All the Great Love Songs

1984 – 14 Greatest Love Songs

1985 – Eaten Alive

1987 – Red Hot Rhythm & Blues

1988 – Love Songs – Diana Ross & Michael Jackson

1989 – Workin’ Overtime

1989 – Greatest Hits Live

1991 – The Force Behind the Power

1992 – When You Dream

1992 – Motown’s Greatest Hits

1992 – Christmas In Vienna

1993 – Stolen Moments – The Lady Sings Jazz & Blues

1993 – Forever Diana

1993 – One Woman – The Ultimate Collection

1994 – Extended Diana – The Remixes

1994 – A Very Special Season

1994 – Making spirits brights

1995 – Take Me Higher

1996 – Voice of Love

1996 – A Gift of Love

1997 – The Years at RCA

1998 – 40 Golden Motown’s Hits

1999 – Every Day Is a New Day

2001 – Love & Life, the very best of Diana Ross

2006 – Blue

2006 – I Love You

2012 – The Greatest

2017 –Diamond Diana: The Legacy Collection

2021 – Thank You

La vita privata di Diana Ross: marito e figli

Diana è stata sposata due volte e ha cinque figli. La sua prima importante storia d’amore fu quella con il CEO della Motown, Berry Gordy. Dalla loro lunga relazione nacque la sua prima figlia, Rhonda Suzanne Silberstein. nell’agosto 1971. Mentre era incinta di Rhonda, Diana sposò Robert Ellis Silberstein (padre adottivo della prima figlia della Ross). Dal loro matrimonio nacquero poi Tracee Joy e Chudney Lane, rispettivamente nel 1972 e nel 1975.

Due anni dopo la coppia divorziò. Negli anni Ottanta la superstar del soul ebbe quindi una relazione con il bassista dei Kiss, Gene Simmons, per poi sposarsi nel 1985 con il magnate norvegese Arne Naess Jr. Dalla loro unione nacquero i suoi ultimi due figli: Ross Arne nel 1987 e Evan Olav nel 1988. I due hanno infine divorziato nel 2000, ma lui è rimasto da allora il grande amore della vita di Diana.

Sai che…

– Diana Ross è alta 1 metro e 64.

– Stando alle sue parole, la madre l’aveva chiamata Diane, ma all’anagrafe sbagliarono a scrivere il suo nome e sul certificato la registrarono come Diana.

– Nel 1993 è entrata nel Guinness dei primati come l’artista femminile di maggior successo del XX secolo.

– Diana è una delle cantanti di maggior successo del mondo. Ha il record di 18 prime posizioni nella classifica degli Stati Uniti.

– Nel 1993 è stata ospite del Festival di Sanremo, con un compenso di circa 160 milioni di lire.

– Le Supremes negli anni Sessanta furono tra le più grandi rivali dei Beatles in termini di popolarità.

– La Ross è l’unica artista femminile a possedere due stelle sulla Hollywood Walk of Fame: una come leader delle Supremes, l’altra come interprete solista.

– La storia delle Supremes è stata portata sul grande schermo nel film Dreamgirls. A interpretare Diana fu chiamata Beyoncé.

– Negli anni Settanta la stessa Diana interpretò un’altra donna leggendaria della musica americana: Billie Holiday. La sua performance fu premiata con una nomination agli Oscar.

– A quanto ammonta il patrimonio di Diana Ross? Il suo patrimonio è stimato in diverse centinaia di milioni di euro. Non conosciamo i suoi guadagni attuali.

– Nel 2007 è stata la seconda donna a ricevere la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, la più alta onorificenza americana. La prima fu Aretha Franklin.

– Su Instagram Diana Ross ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. È presente con un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Diana Ross, ecco una playlist presente su Spotify:

