Andiamo alla scoperta della biografia e della carriera di Puff Daddy: la vita privata, le curiosità e tutto quello che c’è da sapere su Sean John Combs.

Puff Daddy è stato ed è ancora oggi uno dei rapper più famosi in America e nel mondo, al pari di Jay-Z, Snoop Dogg, 50 Cent e molti altri. Nel corso della sua carriera, però, si è distinto per la grande determinazione e per il suo spirito da imprenditore, ed è stato in grado di spingersi molto al di fuori del mondo musicale, per poi essere però anche travolto da questioni giudiziarie molto spinose. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Puff Daddy: la biografia e la carriera

Nato il 4 novembre del 1969 a New York sotto il segno dello Scorpione, il suo vero nome è Sean John Love Combs, ma durante la sua carriera sono tantissimi i nomi con cui si è fatto chiamare: dal più celebre Puff Daddy fino a Puffy, Diddy, P. Diddy, Diddy, Love e infine Brother Love.

Una storia difficile: come tanti rapper ed esponenti della scena hip hop, anche Sean ha avuto una infanzia molto complicata. Il padre è morto, ucciso in un drive in, e così il ragazzo è cresciuto soltanto in compagnia della madre.

Sean Combs Puff Daddy

Sean, tuttavia, ha continuato gli studi arrivando addirittura fino all’università, ma interrompe il percorso perché viene contattato dalla Uptown Records. Da stagista, Puff Daddy diventa presto un A&R, ovvero uno scopritore di talenti. Vi dice forse qualcosa Mary J. Blidge?

Il suo percorso nell’etichetta si interrompe quando viene licenziato a causa di insubordinazione. Questo lo porta a fondare la sua label personale, la Bad Boy Records. Celebre è l’incontro con Notorious B.I.G., che insieme a Puff Daddy ha fatto il successo dell’etichetta per molti anni.

Da qui in avanti la sua carriera è andata avanti tra un successo e l’altro, portandolo spesso a raggiungere i vertici delle classifiche con le sue canzoni, soprattutto negli Stati Uniti.

Cosa fa oggi Puff Daddy?

Discograficamente è tornato a far sentire la sua voce nel 2023 con l’album The Love Album: Off the Grid, a distanza di tredici anni dal suo ultimo disco, ma a far parlare di sé in questo periodo sono stati soprattutto le sue vicissitudini giudiziarie. L’artista è stato travolto, tra le altre cose, da un’accusa di traffico sessuale.

Gli agenti federali hanno addirittura fatto irruzione nelle sue abitazioni per indagare su vari reati di tipo sessuale di cui è stato accusato lo stesso rapper.

Puff Daddy: la discografia in studio

1997 – No Way Out (Puff Daddy & the Family)

1999 – Forever (Puff Daddy)

2001 – The Saga Continues… (P. Diddy & The Bad Boy Family)

2006 – Press Play (Diddy)

2010 – Last Train to Paris (Diddy-Dirty Money)

2023 – The Love Album: Off the Grid

La vita privata di Puff Daddy: moglie e figli

Sono tanti i figli di Puff Daddy: il cantante, infatti, ne ha avuti ben sei. Il suo primogenito, Justin, è nato dalla relazione con la sua fidanzata del liceo nel 1993, Misa Hylton-Brim.

Successivamente il rapper ha avuto una relazione con Kimberly Porter, che è durata dal 1994 fino al 2007. I due hanno avuto Christian e le due gemelle D’Lila Star e Jessie James, ma il cantante ha adottato anche la figlia di Porter arrivata dalla precedente relazione con il discografico Al B. Sure, Quincy. L’ultima figlia di Sean Combs è Chance, avuta nel 2006 da Sarah Chapman e riconosciuta dal rapper solo nel 2007.

Sai che…

– Rapper, produttore e… imprenditore. Sean Combs ha sempre avuto un certo fiuto per gli affari, e oltre alla musica ha creato un suo personale marchio di vestiti, Sean John. Ma non solo: l’artista ha anche raggiunto un accordo con il gruppo Diageo per la vodka Ciroc, associando al prodotto la sua immagine, e successivamente ha creato la Aquahydrate con Mark Wahiber, una sorta di acqua senza zuccheri simile alle già famose bevande energetiche.

– Anche se non molti lo sanno, ha avuto una storia d’amore in passato anche con Jennifer Lopez.

– Qual è il patrimonio di Puff Daddy? Per un certo periodo è stato il rapper più ricco del mondo, ma negli ultimi anni ha perso colpi. Nonostante questo, può vantare guadagni per diversi centinaia di milioni di dollari.

– Dove abita Puff Daddy? Per molti anni ha vissuto in una mega villa nel New Jersey, non sappiamo oggi se viva ancora sulla East Coast o si sia trasferito definitivamente a Los Angeles e Miami.

– È uno dei pochi artisti nel mondo dell’hip hop a essere schierato a favore di Donald Trump durante gli anni del mandato del tycoon. Il cantante è solito anche condividere post e video sull’argomento sul suo profilo Instagram.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Puff Daddy, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM