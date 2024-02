Tutto su Jay-Z, il rapper sposato con Beyoncé

Andiamo alla scoperta di Jay-Z, rapper, produttore e marito di Beyoncé: carriera e curiosità sull’artista di New York.

Jay-Z è uno dei personaggi più importanti della musica mondiale. Famoso non solo per meriti musicali, ma anche per la relazione tormentata e fortunata con Beyoncé, il rapper newyorkese ha vinto nella sua carriera oltre 20 Grammy Award e ha lanciato la carriera di alcune delle più importanti voci del mondo, come Rihanna e Rita Ora, oltre ovviamente alla talentuosa consorte. Ripercorriamo insieme alcune tappe della sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Jay-Z: biografia e carriera

Nato il 4 dicembre 1969 a New York sotto il segno del Sagittario, Shawn Corey Carter (questo il suo vero nome) ha dato il via alla propria carriera con un album autoprodotto nel 1996. Reasonable Doubt debutta alla posizione numero 23 della Billboard 200. L’impatto è straordinario sulla scena rap americana, tanto da lanciarlo subito nell’Olimpo del genere.

Messo sotto contratto dalla Def Jam, tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila Jay-Z lancia uno dopo l’altro dischi da milioni di copie vendute: In My Lifetime, Vol. 1, Vol. 2… Hard Knock Life (primo Grammy della sua carriera), Vol. 3… Life and Times of S. Carter, The Dynasty: Roc La Familia.

Con il procedere della carriera il suo hip hop si fa sempre più sperimentale e meno puro, abbondano gli influssi pop e le collaborazioni con artisti di vario tipo: da Eminem a Mariah Carey, da 50 Cent a Kanye West. Contemporaneamente, Jay-Z inizia la carriera di scopritore di talenti. West è solo uno dei nomi da lui lanciati sul palcoscenico internazionale.

Nel suo album del 2002, The Blueprint: The Gift & the Curse, troviamo il primo singolo con Beyoncé, cantante delle Destiny’s Child, con cui si unisce di lì a poco in matrimonio. Si avvicina quindi a sperimentazioni anche in chiave rock, collabora con Lenny Kravitz e poi con i Linkin Park per Collision Course. Da quest’ultimo lavoro è tratta la celebre versione rapcore del brano Numb (ribattezzato Numb / Encore).

In anni più recenti si dedica sempre più all’aspetto imprenditoriale della sua attività e alla carriera da produttore, più che da rapper, non disdegnando comunque di lanciare grandi singoli come Empire State of Mind o una cover della celebre Forever Young. Nel 2018 è stato protagonista con la moglie Beyoncé del tour On the Run II.

Cosa fa oggi Jay-Z?

Leggenda vivente dell’hip hop americano, discograficamente Carter è fermo da diversi anni. Nel frattempo non è però rimasto con le mani in mano. Anzi, ha prodotto numerosi artisti, qualche film e ha portato avanti le sue attività imprenditoriali, ingrossando ancora un patrimonio già con innumerevoli zeri.

Jay-Z: la discografia da solista in studio

1996 – Reasonable Doubt

1997 – In My Lifetime, Vol. 1

1998 – Vol. 2… Hard Knock Life

1999 – Vol. 3… Life and Times of S. Carter

2000 – The Dynasty: Roc La Familia

2001 – The Blueprint

2001 – MTV Unplugged

2002 – The Best of Both Worlds (con R. Kelly)

2002 – The Blueprint²: The Gift & the Curse

2003 – The Black Album

2004 – Unfinished Business (con R. Kelly)

2006 – Kingdom Come

2007 – American Gangster

2009 – The Blueprint 3

2011 – Watch the Throne (con Kanye West)

2013 – Magna Carta… Holy Grail

2017 – 4:44

2018 – Everything Is Love (con Beyoncé, accreditati come The Carters)

La vita privata di Jay-Z: moglie e figli

Conosciuta nei primi anni Duemila, Beyoncé è diventata moglie di Jay-Z il 5 aprile 2008 dopo un fidanzamento piuttosto lungo. Il 7 gennaio 2012 è venuta al mondo la sua prima bambina, Blue Ivy Carter, cui è dedicato uno dei brani più dolci dell’artista, Glory. Il testo del brano contiene riferimenti a un aborto avuto da Beyoncé, alle difficoltà della sua infanzia e alle emozioni che la nascita della sua primogenita gli ha regalato.

Nel 2017 la coppia più amata dello show business ha dato al mondo due gemellini: Rumi e Sir. La nascita dei due bambini ha sancito la pace definitiva tra Beyoncé e Jay-Z, dopo un periodo difficile dovuto ai tradimenti del rapper, che ha ammesso di vergognarsi profondamente per quanto fatto in passato.

Sai che…

– Come si sono conosciuti Beyoncé e Jay-Z? Il loro primo incontro è avvenuto su un volo per Cancun nel 2000, ma inizialmente tra loro non era scoccata alcuna scintilla.

– Il noto rapper è cresciuto nel quartiere di Beford-Stuyvesant e ha avuto un’infanzia difficile. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva dodici anni. Lui stesso, in preda a un raptus d’ira, ha sparato da ragazzino al fratello maggiore Eric, tossicodipendente, mandandolo all’ospedale. A tredici anni è entrato nel giro della droga come spacciatore e si è reso protagonista di diversi episodi di violenza.

– La musica lo ha salvato. È tra i cofondatori della Rock-A-Fella Records, l’etichetta che ha lanciato Kanye West, ma è anche presidente della Def Jam Recordings e di altre case discografiche.

– Cosa c’entra Jay Z con il Milan? Il rapper ha stretto una partnership tra la sua Roc Nation e la società rossonera.

– Dove vive Jay-Z? Non sappiamo quante case abbia, ma di certo si divide tra New York e molte altre metropoli americane.

– Il patrimonio di Jay-Z è spaventoso. Il rapper è ormai da anni uno dei cantanti (e non solo) più ricchi del pianeta. Nel 2023 le stime parlano di un patrimonio netto di oltre 2,5 miliardi di dollari.

– Non solo musica: quello di Jay-Z è un impero che comprende abbigliamento sportivo (Rocawear), una squadra di basket (i Brooklyn Nets), il portale Viddy, i ristoranti The Spotted Pig, Buffalo Boss, lo spumante Armand de Brigac’s Brut Gold e, dal 2015, la piattaforma di streaming musicale Tidal.

– Jay-Z ha un profilo Instagram molto attivo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jay-Z, ecco una playlist presente su Spotify:

