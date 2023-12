Fausto Lama: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore dei Coma_Cose conosciuto anche come Edipo.

I Coma_Cose sono ormai conosciuti e amati da tutti come fossero un’entità unica, essendo uniti non solo nella vita professionale, ma anche in quella privata. Eppure, dietro il loro nome così particolare, si nascondono due musicisti con una storia differente: Fausto Lama e California. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di Fausto prima di formare con Francesca il duo che ha conquistato il pubblico anche a Sanremo.

Chi è Fausto Lama: biografia e carriera

Fausto Zanardelli, questo il vero nome di Fausto Lama, è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1981 sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica fin da ragazzo, dopo aver lavorato come fonico per diverso tempo, fa il suo esordio nel mondo delle sette note con l’album Hanno ragione i topi nel 2010 per la Foolinca Records, con il nome d’arte di Edipo.

Autore e arrangiatore del suo album di debutto, gli permette di ottenere subito una discreta visibilità, e di dare alle stampe un paio d’anni dopo il suo secondo album, paragonato dalla critica addirittura a un lavoro degno di Battiato.

Nel 2014 lavora per la prima volta con un grande nome della musica italiana, Dargen D’Amico, pubblicando un EP contenente una cover di Ritornerai di Bruno Lauzi. Nel 2015 per Universal pubblica Preistorie di tutti i giorni, prodotto ancora da Dargen, e nel corso degli anni successivi collabora con alcuni dei talenti più interessanti del mondo della musica italiana, prima di conoscere Francesca e dare vita al nuovo e fortunatissimo progetto Coma_Cose.

La vita privata di Fausto Lama: chi è la compagna?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Fausto, ma sappiamo che è fidanzato ormai da diversi anni con Francesca Mesiano, conosciuta da tutti come California, l’altra metà dei Coma_Cose. I due hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale durante il Festival di Sanremo 2023, ma non sono ancora riusciti a convolare a nozze.

