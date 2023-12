Alla scoperta dei Coma_Cose: la carriera e le curiosità sul duo milanese che mescola il rap con l’indie.

Tra le tante novità arrivate nel mainstream musicale italiano dalla scena indie, rap o indie-rap si sono fatti strada i Coma_Cose, un duo proveniente da Milano che canta la quotidianità di una generazione bistrattata. Andiamo alla scoperta di tutte le curiosità su questo interessante progetto musicale capace di conquistare migliaia di fan grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo.

Chi sono i Coma_Cose

I Coma_Cose sono Fausto Lama (vero nome Fausto Zanardelli), cantautore bresciano classe 1981 già famoso anche come Edipo, e California (vero nome Francesca Mesiano), deejay originaria di Pordenone.

I due artisti hanno raccontato di essersi conosciuti per caso in un negozio di dischi a Milano. Entrambi lavoravano come commessi, ma chiacchierando hanno scoperto di avere molto in comune e hanno deciso di tentare un’avventura musicale.

Il loro mix di indie e rap, da loro definito come ‘attitudine urbana’, li avvicina ad artisti come Coez e Carl Brave x Franco126. In un certo senso, si potrebbero interpretare come la risposta di Milano proprio al duo trasteverino.

L’album di debutto della loro carriera esce il 15 marzo 2019: s’intitola Hype Aura. Ad anticiparlo, ben due singoli. Il primo, Via Gola, ha ottenuto un discreto riscontro sulle piattaforme streaming e in radio, ma a quanto pare è il secondo quello che potenzialmente può trascinare il disco.

Dopo aver macinato numeri da record, i due fidanzati della musica indie italiana sono arrivati a calcare il palco di Sanremo. Fanno parte del cast del 71esimo Festival, quello del 2021 e, dopo il successo della loro Fiamme negli occhi, sono tornati tra i Big nel 2023.

Cosa fanno oggi i Coma_Cose?

Nel 2023 sono stati ancora una volta protagonisti al Festival di Sanremo 2023. Sul palco dell’Ariston hanno raccontato il loro amore nel brano L’addio, con cui hanno ottenuto un tredicesimo posto, hanno vinto il premio per il miglior testo e il Lunezia per il valore musical-letterario.

Si sono quindi lanciati sull’estate con il singolo Agosto morsica, e sono tornati sul finire dell’anno per collaborare con gli Articolo 31 nel brano Una cosa bene.

Coma_Cose: la discografia in studio

2019 – Hype Aura

2021 – Nostralgia

2022 – Un meraviglioso modo di salvarsi

La vita privata dei Coma_Cose

Coppia nel mondo della musica, ma anche nella vita sentimentale, Fausto e Francesca hanno annunciato durante Sanremo 2023 il loro matrimonio. Ad avere l’idea è stata California, poi Fausto l’ha sorpresa con il tradizionale anello. Nonostante l’annuncio delle nozze, non hanno ancora avuto il tempo per poter dire il fatidico ‘sì’.

Sai che…

– In una loro canzone, Deserto, descrivono De Gregori come il loro rapper preferito. Il motivo? Secondo i Coma_Cose i cantautori e i rapper provengono dalla stessa matrice. Il cantautorato è il rap di ieri, il rap è il cantautorato di oggi e, con tutta probabilità, di domani.

– Da cosa deriva il nome Coma_Cose? In varie interviste Fausto ha spiegato che Coma voleva essere un nome provocatorio, che richiamasse l’hangover. Nel creare un account su Instagram però i due scoprirono che Coma era già stato utilizzato, e dovettero allungarlo aggiungendo… la parola cose, che suonava bene.

– I due hanno un tatuaggio condiviso sulla coscia, un simbolo della loro unione eterna, vada come vada. Si tratta di un omaggio al film Non ci resta che piangere, con protagonisti Massimo Troisi e Roberto Benigni.

– Su Instagram i Coma_Cose hanno un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok hanno un profilo ufficiale molto seguito.

