Tutte le curiosità su Sixpm, il producer sposato con Rose Villain

Sixpm: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer che ha prodotto anche Jovanotti e Marco Mengoni.

Il suo è un nome che non si dimentica facilmente. Sixpm è non è infatti solo uno dei più apprezzati produttori discografici d’Italia degli ultimi anni, ma anche un personaggio che si è fatto conoscere dagli appassionati di gossip per la sua storia d’amore con Rose Villain, cantante amatissima dal grande pubblico. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sixpm: biografia e carriera

Andrea Ferrara, questo il vero nome di Sixpm, è nato a Napoli il 21 marzo 1988 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto nella città partenopea, si è appassionato molto presto al mondo della musica, iniziando a suonare la chitarra e il basso.

Chitarra e microfono

Trasferitosi a Milano, a 14 anni inizia a comporre canzoni e a esibirsi in alcuni locali, senza abbandonare gli studi. Dopo aver vinto un premio, a 17 anni ha formato con l’amico Pietro Miano un team di produzione molto apprezzato, 2nd Roof.

Nel 2015 si trasferisce a Milano e qui incontra la persona che cambia completamente la sua vita: Rose Villain. I due cominciano subito a lavorare insieme e diventano i primi italiani, nelle vesti di produttore e songwriter, a lavorare con l’etichetta Republic Records.

Negli anni successivi inizia a lavorare con personaggi come Stevie Aiello e Bibi Bourelly, frequenta i più importanti studi di registrazione di Los Angeles e nel 2019 fa il suo debutto come artista nel singolo Kanye Loves Kanye:

Tornato a lavorare con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, negli anni successivi ha prodotto alcuni brani per Guè, tra cui Chico con Rose Villain, e per altri artisti di primo piano come Fedez e Salmo. Si è quindi distinto come direttore artistico dell’album Guesus di Guè e nel 2022 ha lavorato anche sull’album di Elisa Ritorno al futuro/Back to the Future. Tra i suoi più grandi successi vale la pena ricordare anche i singoli I Love You Baby e Sensibile all’estate di Jovanotti.

Cosa fa oggi Sixpm?

Continua a produrre alcuni dei più grandi successi della musica italiana. Come autore è presente anche nel Festival di Sanremo 2024, in particolare come compositore dei brani Finiscimi di Sangiovanni e Click boom! di Rose Villain.

La vita privata di Sixpm: moglie e figli

Andrea ha conosciuto a New York Rose Villain e tra i due è esploso immediatamente l’amore. Dopo aver collaborato per tanti anni, sia nella vita sentimentale che in quella professionale, nel 2021 lui le ha chiesto di sposarlo, ricevendo ovviamente il fatidico sì.

Sono quindi convolati a nozze nel maggio 2022 nella città che li ha ormai adottati, New York. Al momento non hanno avuto figli.

Sai che…

– Da giovanissimo ha avuto l’opportunità di esibirsi con Elio e le Storie Tese.

– Negli ultimi anni è stato anche uno dei produttori di X Factor.

– Chi ha prodotto Sixpm? Praticamente i più grandi nomi della musica italiana.

– Su Instagram Sixpm ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sixpm, ecco una playlist presente su Spotify:

