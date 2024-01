Coez: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper e cantautore di La musica non c’è.

Fra i grandi nomi dell’indie italiano c’è anche lui, Coez (all’anagrafe Silvano Albanese), cantante nato l’11 luglio 1983 a Nocera Inferiore, un piccolo paesino di Salerno, sotto il segno del Cancro. Arrivato al grande successo con Faccio un casino, l’artista è stato uno dei grandi artefici della rivoluzione indie, per poi diventare una delle grandi penne del nostro pop. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Coez: biografia e carriera

Nato in provincia di Salerno ma cresciuto a Roma, a 19 anni si è avvicinato al mondo dell’hip hop prima come graffittaro, per poi dar vita al suo primo progetto musicale, i Circolo Vizioso, insieme agli amici Franz e Nicco.

Pochi anni dopo con alcuni membri del gruppo Unabombers forma il collettivo Brokenspeakers, con il quale riesce a farsi conoscere in tutta Italia aprendo addirittura i concerti di artisti come Busta Rhymes, Club Dogo e Richard Benson.

Coez

Il suo percorso da solista comincia nel 2009, quando dà alle stampe l’album Figlio di nessuno, senza raggiungere immediatamente un grande successo. La svolta arriva con il singolo Nella casa, che gli permette di affermarsi per la prima volta a livello nazionale.

Entra quindi nel roster di Carosello Records e nel 2013 pubblica l’album Non erano fiori, con cui riesce a conquistare per la prima volta la top 10 della classifica FIMI. Conferma questa crescita anche con il successivo Niente che non va, ma la grande svolta a livello nazionalpopolare arriva nel 2017 con l’album Faccio un casino, trascinato dall’omonimo singolo e soprattutto da La musica non c’è, di fatto la sua signature song:

Diventato uno degli artisti più apprezzati del nostro pop, celebra i primi dieci anni di carriera nel 2019 con l’album È sempre bello, che conferma il suo grande successo grazie anche all’omonimo singolo e al seguente Domenica.

Cosa fa oggi Coez?

Nel periodo della pandemia da Covid fatica a imporsi nuovamente ad alti livelli nel mondo della musica pop, ma nel 2023 torna al grande successo grazie a un nuovo progetto in collaborazione con Frah Quintale. I due lanciano il tormentone Alta Marea e successivamente il loro primo joint album, Lovebars.

Coez: la discografia in studio

2009 – Figlio di nessuno

2013 – Non erano fiori

2015 – Niente che non va

2017 – Faccio un casino

2019 – È sempre bello

2021 – Volare

2023 – Lovebars (con Frah Quintale)

La vita privata di Coez: fidanzata sì o no?

Della vita privata di Coez si sa veramente poco, e questo è dovuto anche al suo rapporto con i fan, che nel corso degli anni è diventato molto complicato. Coez non è certo estraneo ai social network, ma da quando il suo seguito è aumentato, si limita a condividere con loro le informazioni strettamente necessarie. Insomma, nessuna foto con una fidanzata…

E a proposito, in molti se lo sono chiesti: Coez è fidanzato? Beh, pare proprio di no. Sembra tuttavia che una ex fiamma ci sia. Avete presente il video de La musica non c’è? Nel clip compare una certa Lola, che è a tutti gli effetti la protagonista della storia. Beh, pare proprio che si tratti della ex fidanzata del cantante, e i due si sarebbero lasciati di recente.

Sai che…

– In che quartiere di Roma è cresciuto Coez? Per scelta della madre ha frequentato le scuole della Balduina, una zona ‘bene’ della Capitale.

– Dove vive Coez? Dovrebbe essere rimasto ancora a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Perché il nome Coez? Non si sa l’origine, ma si sa che era il suo tag quando firmava i graffiti.

– La sua è una infanzia difficile, segnata dal trasferimento a Roma a soli 3 anni e dal successivo abbandono del padre. Il ragazzo vivrà così solo con la madre, a cui tanti anni dopo dedicherà Yo Mamma.

– A scuola, come tanti artisti e rapper, non è di certo uno studente modello. Anzi, il cantante preferisce dedicarsi alla nobile arte del writing. La sua tag? Ovviamente Coez, mentre il suo primo graffito risale all’età di 12 anni!

– I suoi primi progetti sono i Circolo Vizioso, band fondata con dei suoi compagni della Scuola Cinematografica, e successivamente i Brokenspeakers, con cui registra due album nel 2008 (L’album) e nel 2012 (Fino al collo).

– La sua carriera solista ha inizio nel 2009 con il disco Figlio di nessuno, e il suo è un genere che affonda le radici nel rap e nell’hip hop. Il suo disco preferito, non a caso, è di un certo Tupac, All Eyez On me.

– Ma non solo rap. Coez è appassionato anche di musica brit pop e fra i suoi artisti preferiti ci sono anche Blur e Oasis.

– Oggi viene considerato a tutti gli effetti un cantante indie, accostato a nomi come Calcutta o Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. In realtà, tuttavia, pare che questa definizione stia stretta a Coez, che si considera un cantante pop arrivato dal rap.

– A causa del successo e della dura vita in tour, Coez ha smesso di fumare e di bere e ha cominciato a correre e fare crossfit.

– Su Instagram Coez ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok il suo profilo è seguito da moltissimi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Coez, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM