Chi è Deborah De Luca, la dj di Scampia che ha conquistato il mondo

Deborah De Luca: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla dj napoletana più famosa al mondo.

Dalle Vele di Scampia alla fama internazionale. Deborah De Luca è oggi non solo una delle più famose dj napoletane, ma probabilmente la più internazionale delle dj italiane nel mondo. Un’artista in grado di farsi apprezzare ovunque rimanendo comunque sempre legatissima alla sua terra natia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Deborah De Luca: biografia e carriera

Deborah De Luca è nata a Napoli, all’ombra delle Vele di Scampia, il 23 luglio 1980 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da giovanissima, si trasferisce molto presto a Modena, città in cui vive e studia come stilista di moda, per poi cominciare il suo lavoro nei locali della notte, dapprima come cameriera, per poi arrivare dietro la consolle.

Cuffie e piatti da dj

Iniziato il percorso per diventare una dj, sceglie di tornare nella sua città Natale, e qui incontra Giuseppe Cennamo, celebre dj e producer partenopeo, che la porta a scoprire nuovi generi e tendenze di musica elettronica, ampliando i suoi orizzonti.

Nel 2013 Deborah decide quindi di fondare la sua label, Sola_mente Records, e grazie all’aiuto di alcuni validi collaboratori riesce nel giro di pochi anni a rendere la sua musica un vero e proprio marchio di fabbrica, apprezzata in tutta Italia e ballata nel mondo intero.

Fin qui ha pubblicato tre album, ma ha avuto soprattutto l’occasione di esibirsi e di suonare in tutto il mondo, dalla Francia alla Spagna, dal Portogallo alla Turchia, dalla Germania all’Indonesia, passando per Russia, Stati Uniti, Malesia e tanto altro ancora.

Cosa fa oggi Deborah De Luca

Continua a dedicarsi anima e corpo ai suoi progetti. Nel 2024 ha pubblicato l’album Hard Pop, e in un’intervista a Outpump ha dichiarato: “Gestisco tutto io. Faccio tutto io nella mia etichetta. Seguo tutto io. La grafica. La stampa. Perfino i centrini dei vinili li decido e li disegno direttamente io. L’unica cosa che non faccio è la masterizzazione“.

La vita privata di Deborah De Luca: marito e figli

Deborah si è sposata nel maggio 2024, poco dopo l’operazione per asportazione del tumore, con un artista musicale, Klangkuenstler. I due si sarebbero sposati in gran segreto a Las Vegas. Un matrimonio celebrato in maniera semplice, con un abito da sposa minimal per lei e sneakers per lui. Questo almeno è quello che tutti credevano. In realtà si trattava di uno scherzo, come confermato dalla dj sui social. Al momento quindi non sarebbe sposata e non avrebbe dei figli.

Sai che…

– Ha lavorato per molti anni anche come ballerina nei club.

– In molti si chiedono quale sia la malattia di Deborah. La dj è stata colpita da un tumore, ma è riuscita fortunatamente a scoprirlo in tempo, per puro caso: “Non avevo nessun sintomo. Sono stata fortunata, controllatevi sempre“.

– Non sappiamo quali siano i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Aveva una cagnolina, Penelope, di cui era innamorata. Purtroppo è scomparsa dopo una battaglia con un brutto male. Dopo averla persa, e dopo aver scoperto la propria malattia, Deborah ha perso la fede in Dio, come confermato in un’intervista a Outpump.

– Deborah vive da qualche anno a Roma, la sua città di adozione. Resta però legatissima alla sua Napoli.

– Dopo la tragedia di Scampia nel luglio 2024, ha lanciato un appello fortissimo sui social, per invitare tutti a dare una mano alle persone in difficoltà: “Ho usato anche io, come tanti altri, le Vele di Scampia come set per il mio lavoro. (…) Ora pretendo, non chiedo, pretendo che chiunque abbia usufruito di questo posto usandolo per i propri torna conto e poi lasciato così com’è senza aiutare o migliorare la vita di chi ci abita, metta mano alla tasca. Me compresa, e dia il suo contributo, io ovviamente sarò la prima“.

– Ama gli animali ed è vegetariana.

– Su Instagram Deborah De Luca ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Deborah De Luca, ecco una playlist presente su Spotify: