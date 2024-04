Tutte le curiosità su Geolier, il rapper napoletano secondo a Sanremo 2024

Geolier: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper di Emanuele, uno degli astri nascenti della nuova generazione partenopea.

Da anni si è affermato nella scena rap italiana, ex astro nascente in grado di conquistare un successo dopo l’altro: stiamo parlando di Geolier, rapper napoletano capace di imporsi anche al di fuori dell’hinterland partenopeo, fino a conquistare l’Italia e a diventare un grande protagonista addirittura sul palco di Sanremo. Andiamo a scoprire tutte le curiosità su sulla carriera e la vita privata di questo artista.

Chi è Geolier: biografia e carriera

Emanuele Palumbo, questo il vero nome di Geolier, è uno dei nomi più importanti dell’attuale scena rap napoletana. Nato il 23 marzo 2000 sotto il segno dell’Ariete, è divenuto famoso nel 2018 grazie al successo di P Secondigliano, virale sul web, ed è letteralmente esploso nel 2019 con la pubblicazione l’11 ottobre del suo album di esordio, Emanuele.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

In un’intervista a Sky Tg24 ha dichiarato che non si aspettava il successo. Gli è capitato di pubblicare dei brani sul web, di dormire a zero e di svegliarsi con milioni di views. La chiave del successo è il suo talento nella scrittura di rime taglienti e sincere, che raccontano un ambiente sociale, quello delle periferie partenopee, negli ultimi anni entrato nell’immaginario collettivo grazie al successo della serie Gomorra.

Di seguito uno dei featuring presenti nel suo primo album, Como te con Emis Killa:

Nel 2020 ha fatto parlare di sé per le collaborazioni con Boro Boro nella hit Nena e con Shablo e Sfera Ebbasta nel brano M’manc. Inoltre, è presente con un feat nel brano Cyborg di Gué Pequeno e ha avuto modo di unire le forze anche con Anna Tatangelo nel nuovo singolo Guapo.

Da diverso tempo ormai sulla cresta dell’onda, anche grazie alle tante collaborazioni messe insieme, nel 2022 è diventato virale su tutti i social, e non solo, con Chiagne, singolo che vede la collaborazione di Lazza e dei produttori Takagi & Ketra. Si tratta di un singolo estratto dall’album Il coraggio dei bambini, pubblicato nel 2023:

All’interno del disco sono presenti, tra l’altro, altri feat importanti con artisti del calibro di Sfera Ebbsta, Shiva e Guè. Dopo aver pubblicato una riedizione dell’album, con altre collaborazioni, come quella con Marracash e quella con Giorgia, nel corso dell’anno ha riletto un classico di Enzo Avitabile nel brano Oro e diamanti (mane e mane 2.0). Il 3 dicembre 2023 è stato quindi annunciato per la prima volta da Amadeus nel cast del Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’ me, tu p’ te.

Dopo la pubblicazione del testo è stato travolto, tra l’altro, da un’accesa polemica, soprattutto a Napoli. Il motivo? Aver utilizzato una sintassi completamente errata nella stesura della lirica, in lingua napoletana ma con una serie di errori piuttosto gravi.

Ma si è trattato solo della prima di una lunga serie di polemiche che lo hanno visto protagonista. Se in molti hanno avuto da ridire sul fatto che Amadeus abbia piegato il regolamento permettendogli di presentare una canzone quasi interamente in napoletano in un Festival dedicato alla canzone italiana, altri lo hanno voluto fischiare sonoramente per aver vinto la serata delle cover del venerdì (gran parte degli spettatori, soprattutto di quelli presenti all’Ariston, avrebbero preferito vincesse Angelina Mango).

Cosa fa oggi Geolier?

Durante la finale del Festival, arrivato come assoluto favorito grazie alla spinta del televoto, ha dovuto accontentarsi ‘solo’ del secondo posto, visto che la sala stampa e la giuria delle radio hanno preferito assegnare la vittoria ad Angelina Mango con la sua La noia.

Chiusa la parentesi sanremese, il rapper partenopeo è tornato presto alla televisione prendendo parte nel ruolo di giudice, con Fabri Fibra e Rose Villain, allo show Netflix Nuova scena. Ha quindi collaborato messo insieme una serie di feat di alto livello con Kid Yugi, Mahmood, Sfera Ebbasta e Tony Effe, mentre nel marzo del 2024 ha per la prima volta unito le forze con Ultimo nel brano L’ultima poesia.

Geolier: la discografia in studio

2019 – Emanuele

2023 – Il coraggio dei bambini

La vita privata di Geolier: chi è la fidanzata?

La fidanzata del rapper napoletano è una celebre influencer napoletana di nome Valeria, conosciuta come Vd’a. I due sono diventati famosi per un video che risale al Capodanno 2022. Nell’occasione l’artista, a casa sua, ha dato una pistola alla donna invitandola a sparare per festeggiare.

La clip ha attirato critiche a non finire verso Emanuele, che si è giustificando specificando che la pistola era finta. Ma non è bastato a schivare ‘tirate d’orecchio’ arrivate da ogni parte, decisamente motivate. Al di là di questo episodio, Emanuele e Valeria sono considerati una sorta di “Ferragnez napoletani” e spesso si mostrano insieme sui social.

Tuttavia, dall’agosto del 2023 hanno tolto diverse foto insieme dai social, e a lungo si è pensato che potessero aver deciso di rompere. Valeria era però presente a Sanremo per sostenerlo, quindi è probabile che la crisi sia ormai alle spalle.

Le voci di una rottura sono però continuate anche nei mesi successivi, spazzati via solo da una dedica improvvisa del rapper nel mese di aprile: “Tutto passa, tu no“.

Sai che…

– Geolier è figlio di un boss? In molti lo pensano, visto che nel suo brano Narcos canta “teng nu frat criminal e n’at figli e nu boss“, ma si tratta solo di storytelling. Suo padre Vincenzo non è infatti un malvivente, ma anzi una persona molto presente nella sua vita. Non conosciamo molte altre informazioni sulla sua famiglia.

– A quanto ammonta il patrimonio di Geolier? Non lo sappiamo, e non conosciamo nemmeno i suoi guadagni.

– Dove vive? Nato e cresciuto a Secondigliano, non sappiamo dove abiti precisamente, ma sembra essere comunque rimasto a Napoli, e proprio nel suo vecchio e amato quartiere.

– Cosa significa il nome Geolier? In francese vuol dire ‘secondino, guardia carceraria’, e deriva dal fatto che gli abitanti di Secondigliano vengono spesso definiti secondini.

– Prima di arrivare a Emanuele ha scritto tre dischi, ma ha dichiarato di averli cancellati tutti.

– Scrive solo quando ispirato, prendendo appunti sul cellulare prima di entrare in studio.

– Tra le collaborazioni ha dichiarato che la sua prima scelta è stata Gué Pequeno, artista per il quale fino a poco fa faceva la fila agli instore.

– Il suo sogno è arrivare negli stadi e si è realizzato nel 2024.

– È stato criticato in maniera netta dal padre di Gigiò Cutolo, il musicista ucciso per motivi futili a Napoli. Il motivo? Rappresenterebbe una realtà basata sulla cultura della violenza e dell’efferatezza.

– Su Instagram Geolier ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Geolier, ecco una playlist presente su Spotify: