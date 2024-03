Tutto su Enzo Avitabile, il maestro della world music

Enzo Avitabile: la carriera, la vita privata e le curiosità sul musicista simbolo della world music partenopea.

Enzo Avitabile è uno dei più grandi artisti che la musica italiana abbia prodotto negli ultimi quarant’anni. Un musicista cresciuto in quel fermento musicale partenopeo denominato Neapolitan power, ma che nel corso della sua carriera ha saputo completarsi entrando in contatto con tanti generi diversi, rivelandosi un grande soulman, un eccellente jazzista e in generale un esponente di punta della world music. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua straordinaria carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Enzo Avitabile: biografia e carriera

Vincenzo Avitabile è nato a Napoli il 1° marzo 1955 sotto il segno dei Pesci. Cresciuto nel quartiere Piscinola-Marianella, impara a suonare il sassofono da ragazzo, per poi diplomarsi in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella.

Enzo Avitabile

Le sue prime esperienze discografiche risalgono alla metà degli anni Settanta. È infatti tra i musicisti coinvolti nella stesura del primo album di Pino Daniele, Terra mia, e in generale in questa prima fase del cantautore campano, con cui stringe un rapporto di amicizia e stima professionale. Qualche anno dopo suona anche in due importanti lavori di Edoardo Bennato, Uffà! Uffà! e Sono solo canzonette.

Il suo esordio come solista arriva solo nel 1982 con l’album Avitabile. Il suo sound, che guarda al Mediterraneo ma anche e soprattutto alla black music americana, si raffina ancor di più con gli anni successivi. Uno dei suoi primi grandi successi è Soul Express, dall’album S.O.S. Brothers del 1986. Negli anni Novanta si dedicata ancora alla sperimentazione, canta con Randy Crawford nella splendida Leave Me or Love Me, scrive per Giorgia e inizia a guardare con attenzione anche alla musica rap.

Continua a dedicarsi ai più svariati generi anche nel corso degli anni Duemila, toccando anche la musica sacra con Sacro Sud. Nel 2009 vince la Targa Tenco per il miglior disco in dialetto, Napoletana, mentre nel 2012 pubblica uno dei suoi album più famosi, Black Tarantella: un lavoro cui partecipano artisti del calibro di Pino Daniele, Francesco Guccini, Franco Battiato, Bob Geldof, Mauro Pagani, Co’ Sang e altri ancora.

Cosa fa oggi Enzo Avitabile?

Continua a essere uno degli artisti più importanti della musica mediterranea. Nel 2018 ha partecipato per la prima volta a Sanremo in coppia con Peppe Servillo con il brano Il coraggio di ogni giorno.

L’anno dopo ha vinto il Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora, grazie al lavoro per il film Il vizio della speranza. Ospite di Jovanotti nel brano Corpo a corpo del 2022, ha pubblicato nello stesso anno il singolo Salvami, in collaborazione con Ligabue. Ha quindi dato alle stampe un nuovo album, Il treno dell’anima, e nel 2023 ha curato le musiche della serie Netflix La vita bugiarda degli adulti. Negli ultimi anni ha collaborato anche con Geolier.

Enzo Avitabile: la discografia in studio

1982 – Avitabile

1983 – Meglio Soul

1984 – Correre in fretta

1986 – S.O.S. Brothers

1988 – Alta tensione

1990 – Stella dissidente

1991 – Enzo Avitabile

1994 – Easy

1996 – Addò

1999 – O-issa

2004 – Salvamm ‘o munno

2006 – Sacro Sud

2007 – Festa Farina e Forca

2009 – Napoletana

2012 – Black Tarantella

2013 – Enzo Avitabile Music Life

2016 – Lotto infinito

2018 – Pelle differente

2022 – Il treno dell’anima

La vita privata di Enzo Avitabile: moglie e figlie

Enzo è stato sposato per tanti anni con la signora Maria, venuta a mancare nel 2002. I due hanno avuto due figlie: Angela, diventata poi una biologa, e Connie, che ha studiato chimica. Dopo la morte della moglie, Enzo Avitabile si è avvicinato alla religione, passando dal buddismo al cattolicesimo.

Sai che…

– Dove abita Enzo Avitabile? Non sappiamo se continui ad abitare a Napoli o si sia spostato dal capoluogo campano.

– A 7 anni si è esibito per la prima volta in pubblico.

– Ha collaborato con artisti del calibro di James Brown, Tina Turner, Marcus Miller, Richie Havens e Randy Crawford.

– Nel suo primo album è presente il brano Dolce Sweet M, dedicato all’amico Mario Musella, cantante degli Showmen.

– Nel 2012 il regista Jonathan Demme (Il silenzio degli innocenti tra i tanti suoi capolavori) gli ha dedicato un docufilm presentato al Festival del Cinema di Venezia.

– Ha vinto due David di Donatello per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis.

– Su Instagram Enzo Avitabile ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account personale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Enzo Avitabile, ecco una playlist presente su Spotify:

