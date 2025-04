Klavdia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante greca di Asteromata all’Eurovision.

All’Eurovision Song Contest 2025 la Grecia si affida al fascino e al talento di Klavdia, la giovane cantante che si esibisce con gli occhiali da vista. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Klavdia: la biografia e la carriera

Klaudia Papadopoulou, questo il vero nome di Klavdia, è nata ad Aspropyrgos il 18 agosto 2002 sotto il segno del Leone. Grande appassionata di musica fin da bambina, nel 2017 si fa apprezzare all’interno del talent Greece’s Got Talent, grazie a una sua esibizione sulle note di Billie Jean di Michael Jackson.

La prima svolta della sua carriera arriva però l’anno dopo, quando partecipa alla quinta edizione di The Voice of Greece. Nella sua blind audition conquista tutti i giudici con il brano Roxanne dei Police, e sceglie di entrare nella squadra di Helena Paparizou. Nonostante un ottimo percorso, non riesce a conquistare la vittoria finale.

Queste prime apparizioni televisive riescono però a farle guadagnare una certa notorietà in tutto il paese e a ottenere i suoi primi contratti discografici con Arcade Music e Panik Records. Debutta così con i primi singoli, tra cui Haramanta, il primo vero successo della sua carriera.

Sul finire del 2022 si candida per rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest, ma alla fine la scelta del brodcaster nazionale ricade su Victor Vernicos.

Convinta dei propri mezzi, Klavdia però non si arrende, dà alle stampe il suo primo EP e nel 2025 viene annunciata come uno dei concorrenti di Ethnikos Telikos, il nuovo programma per scegliere il rappresentante della Grecia all’Eurovision.

Con la sua Asteromata, stavolta riesce a sbaragliare la concorrenza, ottenendo il trionfo grazie al voto del pubblico e anche della giuria internazionale. Sarà quindi lei a rappresentare il paese ellenico a Basilea.

La vita privata di Klavdia: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale di Klavida non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single, ma sicuramente non ha figli.

Sai che…

– Ama il formaggio, in particolare quello spalmabile.

– Il suo primo ricordo eurovisivo è legato alla partecipazione di Helena Paparizou, vincitrice dell’Eurovision 2005.

– È testimonial di alcune marche di make up.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Vive in Grecia, ma non sappiamo precisamente in quale città.

– Su Instagram Klavdia ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

