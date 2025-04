Chi sono i Katarsis, il gruppo post-rock dell’Eurovision 2025

Katarsis: i membri, la carriera e le curiosità sul gruppo musicale lituano all’Eurovision 2025 con il brano Tavo akys.

C’è poco rock nel cast dell’Eurovision Song Contest 2025. Tra i pochi esponenti di questo genere musicale, spiccano per molti appassionati i Katarsis, gruppo musicale lituano pronto a sorprendere il pubblico eurovisivo. Scopriamo insieme alcune curiosità su di loro e sulla loro vita privata.

Chi sono i Katarsis: membri e carriera

I Katarsis sono il cantante e chitarrista Lukas Radzevičius, la bassista Emilija Kandratavičiūtė, il chitarrista Alanas Brasas e il batterista Jokūbas Andriulis. La loro storia comincia nel 2020, anno in cui il frontman, già piuttosto famoso sulla scena musicale lituana, decide di formare una nuova band.

Band in concerto – notiziemusica.it

Il successo per la nuova formazione lituana è immediato, grazie soprattutto al brano Vasarą galvoj minoras, una canzone incentrata sulla nostalgia dell’estate che scala nel corso dei mesi la classifica locale, rimanendo per molto tempo nella top 40 nazionale.

Forti di questo primo grande exploit, nell’inverno 2023 registrano l’EP d’esordio, Dausos, composto da cinque brani in cui spiccano elementi del folklore lituano.

Confermatisi una delle nuove realtà più apprezzate dal pubblico, partecipano all’Eurovizija.LT 2025, il processo di selezione per scegliere il rappresentante lituano all’Eurovision 2025. Con il brano Tavo akys conquistano fin da subito il pubblico.

Durante la finale, risultano essere i concorrenti con il maggior numero di voti della giuria e del pubblico da casa. Riescono così a strappare la vittoria e vengono scelti come portabandiera lituani in quel di Basilea.

Sai che…

– Si presentano come una band di rock sperimentale. All’interno della loro musica si riconoscono elementi di alternative rock, post-punk e indie, ma non mancano anche elementi tratti dalla musica folk litauana.

– Il miglior risultato della Lituana all’Eurovision, dal debutto avvenuto nel 1994, è la sesta posizione del coro LT United nel 2016.

– Sulla vita privata dei quattro membri del gruppo non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo peraltro se siano rimasti tutti a vivere in Lituania, e quali siano i loro guadagni attuali.

– Su Instagram i Katarsis hanno un account da decine di migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

