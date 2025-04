Chi è Red Sebastian, il cantante belga protagonista all’Eurovision 2025

Red Sebastian: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante belga di Strobe Lights all’Eurovision.

Rosso come il fuoco, rosso come il sangue, rosso come la passione. Rosso come il colore dei diavoli, simbolo della Nazionale belga, la sua nazionale. Non poteva scegliere un altro colore per rappresentare al meglio se stesso e la sua arte Red Sebastian, il cantante nativo di Ostenda scelto per rappresentare il Belgio all’Eurovision 2025. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Red Sebastian: biografia e carriera

Seppe Guido Yvonne Herreman, questo il vero nome di Red Sebastian, è nato a Ostenda il 13 maggio 1999 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a suonare il pianoforte all’età di nove anni, per poi avvicinarsi al canto a dodici anni.

Microfono cantante – notiziemusica.it

Dotato di un talento evidente, a soli 14 anni, nel 2013, prende parte alla seconda stagione del talent Belgium’s Got Talent. Nonostante la giovanissima età, riesce a ben figurare e si guadagna un posto in finale grazie alla sua performance sulle note di Ain’t No Other Man di Christina Aguilera, senza però riuscire a vincere.

Adotta quindi il suo nome d’arte attuale nel 2019 e debutta nel mondo della musica con l’album You del 2021, trovando un discreto successo. Per farsi apprezzare nuovamente a livello nazionale ha però bisogno di una nuova vetrina, e così nel 2024 partecipa al programma televisivo Sing Again, esibendosi con il brano The Show Must Go On dei Queen nella superfinale.

Pochi mesi dopo viene scelto dall’emittente fiamminga VRT per partecipare alla finale dell’Eurosong 2025, il contest per scegliere il rappresentante belga all’Eurovision. Con il brano Strobe Lights riesce quindi a ben figurare, conquistando la vittoria finale grazie al primo posto sia per la giuria che per il pubblico.

La vita privata di Red Sebastian: fidanzata e figli

Non abbiamo alcun tipo di informazione sulla sua vita privata. Non sappiamo se sia fidanzato e se sia single. Probabilmente scopriremo qualcosa in più su di lui durante i giorni dell’Eurovision di Basilea.

Sai che…

– Si è iscritto al talent Belgium’s Got Talent senza che i suoi genitori ne fossero a conoscenza.

– Ha studiato presso il Conservatorio reale di Gand, dove ha avuto modo di ricevere lezioni da insegnanti del calibro di Gustaph (nel 2023 rappresentante del Belgio all’Eurovision) e Ibernice MacBean dei Sergio & the Ladies.

– Nella sua musisca combina elementi di pop, elettronica e soul, ispirandosi ad artisti come Christina Aguilera, ma anche Sam Smith.

– Si esibisce quasi sempre con un outfit rosso.

– Non sappiamo se abiti ancora a Gand o si sia trasferito in altre città del Belgio.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Red Sebastian, ecco una playlist presente su Spotify: