Chi sono i Mamagama, il gruppo azero dell’Eurovision 2025

Mamagama: la carriera e tutte le curiosità sul gruppo che rappresenta l’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest 2025.

Non solo Germania, Francia, Regno Unito e gli altri paesi che compongono i Big 5. Nella vetrina internazionale dell’Eurovision finiscono spesso e volentieri anche quei paesi in grande crescita sviluppatisi nelle propaggini dell’Europa, dove i confini continentali si confondono con l’Asia. Paesi come l’Azerbaigian, che nel 2025 ha scelto di farsi rappresentare da un gruppo: i Mamagama. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Mamagama: membri e carriera

I Mamagama nascono nel 2021 a Baku dall’unione di alcuni artisti che avevano già avuto precedeenti esperienze. Oggi la band è composta da Səfael “Asəf” Mişiyev (Asaf Mishiyev, cantante), Bəhruz “Huss” Əfəndiyev (Hasan Heydar, chitarrista) e Allahverdi “Arif” Qumbətli (Arif Imanov, batterista).

Dotati di un talento evidente, dopo alcuni concerti internazionali nel 2022 prendono parte al Kënga Magjike, uno dei principali festival musicali albanesi. In questo contesto vincono il primo premio nella sezione artisti internazionali grazie al brano Dreamer.

Forti anche di queste esperienzi, sfumano la partecipazione all’Eurovision 2023, ma riescono a realizzare il proprio sogno nel 2025, quando vincono la selezione interna dell’Azerbaigian e vengono annunciati come protagonisti per l’Eurovision di Basilea con il brano Run with U. Una canzone con cui riusciranno a conquistare definitivamente anche il pubblico internazionale.

Sai che…

– Avevano già provato a rappresentare il proprio paese all’Eurovision Song Contest nel 2023. Pur arrivando nella cinquina finale dei possibili rappresentanti, nell’occasione sono stati superati dal duo TuralTuranX, successivamente protagonista a Liverpool.

– Nella loro musica fondono sonorità indie pop e di rock alternativo con alcuni elementi provenienti dalla musica tradizionale azera.

– Il cantante, Asaf, ha origini ebraiche ed è stato influenzato da artisti di origini a loro volta ebraiche come Bob Dylan e Amy Winehouse.

– Su Instagram hanno un account ufficiale da migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

