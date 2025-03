Chi è JJ (Johannes Pietsch), il cantante austriaco dell’Eurovision 2025

JJ: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante Johannes Pietsch, protagonista all’Eurovision con Wasted Love.

L’Austria ha scelto di farsi rappresentare, all’Eurovision Song Contest 2025, da un cantante austriaco dalle evidenti origini asiatiche. Un talento straordinario pronto a farsi apprezzare non solo dal suo pubblico, ma anche da quello internazionale che la vetrina dell’Eurovision garantisce. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di JJ, al secolo Johannes Pietsch.

Chi è JJ (Johannes Pietsch): biografia e carriera

Johannes Pietsch, o meglio JJ, è nato a Vienna il 29 aprile 2001 sotto il segno del Toro. Di origini filippine da parte della madre, cresce in un ambiente internazionale come quello di Dubai, prima di fare ritorno definitivo in Austria nel 2016.

Dotato di un grande talento, e appassionato di musica fin da bambino, prova a fare il suo debutto nel mondo delle sette note nel 2020, cercando di iscriversi a The Voice of Germany, senza molta fortuna. Riesce invece a partecipare a The Voice UK, arrivando fino alla fase dei Knockout.

Pronto a rimettersi in gioco, l’anno successivo partecipa a un altro talent show, stavolta nella sua Austria, Starmania. Si ferma anche in questo caso prima dell’atto conclusivo, alle semifinali.

La grande svolta della sua carriera arriva però quando, il 30 gennaio 2025, viene confermato dalla trasmissione radiofonica Ö3-Wecker come il rappresentante dell’Austria all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea con il brano Wasted Love, il suo primo vero singolo.

La vita privata di JJ: fidanzata e figli

Sulla vita sentimentale di JJ non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single, sicuramente non ha figli.

Sai che…

– Il padre è un tecnico informatico austriaco mentre la madre una cuoca filippina.

– Non è un autodidatta, anzi ha studiato presso la scuola lirica dell’Opera di Stato di Vienna.

– Wasted Love è stata composta con l’aiuto di Teodora Špirić.

– Nelle sue canzoni unisce elementi di opera e pop.

– Ha una voce da contralto.

– Parla non solo tedesco, ma anche inglese, francese e tagalog (una delle lingue delle Filippine).

– Ha una sorella minore.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

