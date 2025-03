TrigNO: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante protagonista nel talent Amici di Maria De Filippi 2024.

C’è chi riesce a fare subito breccia nel pubblico di Amici anche senza mostrare appieno le proprie doti canore. Come TrigNO, cantante protagonista nel talent di Maria De Filippi nella ventiquattresima edizione, e passato subito alla cronaca rosa per un presunto flirt con una sua collega, la ballerina Teodora. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è TrigNO: biografia e carriera

Pietro Bagnadentro, questo il vero nome di TrigNo, è nato nel 2002 probabilmente ad Asti. Non conosciamo la sua data di nascita precisa, ma sappiamo che si è appassionato alla musica fin da bambino. In particolare a trasmettergliela è stata la madre. Quest’ultima ha infatti sempre amato la musica, e quand’era piccola suonava il pianoforte.

Grazie alla ‘spinta’ della madre comincia quindi da bambino a suonare la chitarra, prendendo lezione ad Asti, la sua città. Durante l’adolescenza per qualche tempo abbandona la musica per dedicarsi al calcio. Certi amori però non finiscono, e così nel 2018, a soli 16 anni, torna di nuovo alla sua passione primaria, collaborando con il produttore Carl Laurent e lasciandosi ispirare non solo dal jazz, ma anche dall’R&B e dal rap, in particolare quello americano e francese.

Muove così i primi passi della carriera, iniziando a registrare canzoni come Prima o poi e Sogno. Con quest’ultima per la prima volta comincia a ottenere ascolti di un certo livello. Per farsi notare deve attendere però la pubblicazione del brano Calmo, che arriva alle orecchie di Francesco Facchinetti e lo porta a essere inserito nella scuderia di talenti di Hokuto Empire.

Nel 2020 può quindi pubblicare un primo singolo distribuito da una major, Sony Music. Il suo titolo è Lento. L’anno successivo, nel 2021, pubblica il suo primo EP, Diciannove. Dopo aver lanciato altri singoli piuttosto apprezzati dal pubblico, sceglie quindi di regalarsi l’opportunità di entrare in un talent. La scelta ricade su Amici di Maria De Filippi, ed entra nella scuola nel settembre 2024.

TrigNO ad Amici

Il percorso del cantante all’interno della scuola è stato piuttosto complicato, con diverse sfide. La maglia d’oro l’ha ottenuta solo il 10 marzo. In precedenza aveva anche rischiato di abbandonare il talent.

Messo immediatamente nel mirino da Rudy Zerbi per la sua voce, non sempre precisa, è forse uno degli alunni che maggiormente sono riusciti a migliorare nel corso delle settimane. Lo conferma il fatto che, pur non vincendo mai una sfida di Canto, ha ricevuto spesso commenti positivi.

Molti più problemi ha avuto per il suo comportamento nella scuola. Ha ricevuto infatti diversi provvedimenti disciplinari per aver avuto reazioni eccessive alle decisioni dei professori e per aver spesso mostrato poco impegno nel mantenere in ordine la casetta.

Un aspetto che forse lo ha però reso anche più interessante per i suoi fan, che gli hanno regalato non a caso grandi numeri in streaming grazie ai singoli come Maledetta Milano e A un passo da me.

La vita privata di TrigNO: chi è la fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non conosciamo molti dettagli. Sappiamo però che all’interno della scuola ha subito legato in maniera particolare con la ballerina Teodora. Si è trattato però di un flirt momentaneo. Poche settimane dopo ha infatti cominciato una relazione molto più importante con un’altra ballerina della scuola, Chiara.

Sai che…

– Non sappiamo se abbia fratelli o sorelle, e non conosciamo l’identità del padre per il momento.

– Fino ad Amici ha continuato a vivere ad Asti.

– Non conosciamo ovviamente il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram TrigNo ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

