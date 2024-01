Chi è Francesco Facchinetti, cantante, manager e molto altro

Francesco Facchinetti: la carriera, la vita privata e le curiosità sul deejay, cantante e conduttore figlio di Roby.

Una vita da cantante, poi la svolta da conduttore. DJ Francesco, o meglio Francesco Facchinetti, è stato ed è un grande protagonista del mondo dello spettacolo negli anni Duemila, capace di smarcarsi in poco tempo dall’etichetta di figlio d’arte, per poi trasformarsi in un personaggio televisivo in anni recenti. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di Francesco Facchinetti.

Chi è Francesco Facchinetti: biografia e carriera

Francesco Andrea Facchinetti è nato a Milano il 2 maggio 1980 sotto il segno del Toro. Figlio di Rosaria Longoni e del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, ha vissuto a Mariano Comense, in Brianza, fino al 1989, anno in cui la madre decise di abbandonare la famiglia per trasferirsi a Seveso e ritirarsi in preghiera.

Francesco Facchinetti

Diplomatosi come geometra, ha iniziato la carriera come deejay già a 15 anni. Scovato da Claudio Cecchetto, viene lanciato negli anni Duemila come cantante, con il soprannome di DJ Francesco. Il suo primo pezzo, La canzone del capitano, diventa un vero e proprio tormentone nell’estate del 2003.

Nel 2004 ha partecipato al Festival di Sanremo targato Simona Ventura con il brano Era bellissimo, e ha lanciato subito dopo il suo primo disco, Bella di padella. Ha l’onore nel 2004 di duettare con Luciano Pavarotti nel singolo Ti adoro.

Dopo una parentesi su L’Isola dei Famosi, torna sul palco dell’Ariston nel 2005 con Francesca, che anticipa il suo secondo disco, Il mondo di Francesca. Nel 2006 si allontana da Claudio Cecchetto, toglie la parola DJ dal suo nome e lancia un nuovo brano, Non cado più:

Con questa svolta melodica partecipa nel 2007 insieme al padre Roby al Festival di Sanremo con Vivere normale, che anticipa il suo terzo album. Una sua nuova svolta arriva nel 2012, quando crea il trio dance We Are Presidents e si fa chiamare Oz. La parentesi non dura molto e, dopo sette anni di silenzio pop, torna in radio con un nuovo singolo nel 2014, Conta.

Cosa fa oggi Francesco Facchinetti?

Si dedica ancora al mondo della musica, ma è anche e soprattutto un imprenditore e un conduttore televisivo e radiofonico. Ha preso parte, nel ruolo di investigatore, a tutte le edizioni fin qui de Il cantante mascherato. Nel 2021 ha pubblicato una nuova canzone, 10 agosto, ma ormai la sua carriera ha preso decisamente un’altra piega.

Oltre che imprenditore, è diventato nel corso degli anni manager di molti artisti grazie alla sua agenzia di management. Tra i personaggi da lui seguiti ricordiamo Frank Matano, Selvaggia Lucarelli, Emis Killa, Mariasole Pollio, ma anche Elettra Lamborghini, The Kolors e molti altri.

Inoltre, nel 2023 è entrato anche nel mondo del calcio, diventando agente FIFA e curando l’immagine di alcuni grandi protagonisti del mondo del pallone, come Sergej Milinkovic-Savic e Sandro Tonali.

Francesco Facchinetti: la discografia in studio

2004 – Bella di padella

2005 – Il mondo di Francesca

2007 – Vivere normale

La vita privata di Francesco Facchinetti: moglie e figli

Dopo un flirt con Aida Yespica nato durante il reality L’Isola dei Famosi, Francesco si è messo con Alessia Marcuzzi. Nel 2011 dalla loro relazione è nata la sua primogenita, Mia, il 4 settembre. Un anno dopo, però, i due si sono lasciati.

È diventato padre una seconda volta il 29 ottobre 2014 di Leone, avuto dalla brasiliana Wilma Helena Faissol. Poco dopo la modella e il cantante si sono sposati con rito civile in Brianza, precisamente l’11 dicembre.

L’8 marzo 2016 è venuta al mondo la sua terza figlia, Lavinia Angelica Catherine. I due si sono risposati una seconda volta il 31 agosto 2020, come annunciato dallo stesso Facchinetti: “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto“.

Sai che…

– Qualche anno fa aveva un patrimonio stimato di circa 50 milioni di euro.

– Fino a tre anni ha sofferto di dislessia.

– Insieme al padre Roby è stato coach di The Voice of Italy nel 2015.

– È un grande tifoso dell’Atalanta.

– Dove vive Francesco Facchinetti? L’artista ha una splendida e folle villa a Mariano Comense, ma da qualche tempo ha lasciato l’Italia per la Svizzera e oggi risiede a Lugano.

– Come talent scout ha lanciato artisti come Emis Killa e Nesli.

– Nel 2014 ha lanciato uno smartphone con l’azienda Stonex, lo Stonex One. Il progetto però è stato presto chiuso.

– Su Instagram Francesco Facchinetti ha un account ufficiale seguitissimo dai suoi fan. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Francesco Facchinetti, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM