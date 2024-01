Chi è Lil Nas X, il rapper ‘risorto’ in J Christ

Lil Nas X: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla nuova stella dell’hip hop americano, salito alla ribalta mondiale con il singolo Old Town Road (remix).

Nell’epoca dei social, basta un esperimento divenuto virale per raggiungere un successo planetario. Di esempi ne abbiamo tanti, e tra questi anche il country rap di Lil Nas X, ex utente di Twitter diventato in pochi mesi una delle più grandi speranze della scena hip hop americana. Un talento vero che ha avuto modo di consacrarsi nel corso degli anni, innescando anche non poche polemiche. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lil Nas X: biografia e carriera

Montero Lamar Hill, vero nome di Lil Nas X, è nato a Lithia Springs il 9 aprile 1999 sotto il segno dell’Ariete. Diplomatosi alla Lithia Springs High School, ha raggiunto una certa popolarità sul web grazie ad alcune fanpage di Nicki Minaj su Twitter.

I follower hanno iniziato ad apprezzarlo e a incoraggiarlo a postare del suo materiale su SoundCloud. Il giovane artista ha seguito i loro consigli e ha diffuso sul web il mixtape Nasarati. Per fare centro deve aspettare però il 3 dicembre, quando pubblica il pezzo country rap Old Town Road, che diventa virale su TikTok grazie alla ‘Yeehaw Challange’.

Pian piano il brano raggiunge la Billboard Hot 100 e scala la classifica, arrivando addirittura al numero uno nella versione remix, che vede il rapper collaborare con un grande nome della musica country, Billy Ray Cyrus:

Forte di questo grandissimo successo, ha pubblicato nel giugno 2019 il suo primo EP, 7. Il primo passo di una carriera davvero invidiabile. Dopo aver fatto incetta di nomination ai Grammy, ha pubblicato l’album Montero, tra i più apprezzati negli Stati Uniti, e nel 2021 si è confermato come uno dei più promettenti artisti americani.

Cosa fa oggi Lil Nas X?

Dopo essersi fatto un viaggio all’inferno con l’ultimo album, nel 2024 Lamar è simbolicamente risorto con il nuovo singolo J Christ, accompagnato da un video che ha fatto scalpore. Per la clip, da lui diretta e girata, si è infatti ispirato al più grande “comeback” della storia, quello di Gesù Cristo. Non a caso, nella clip lo vediamo legato a una croce. Inevitabile il paragone con alcuni storici video del passato, ma anche la sollevazione di critiche e polemiche a non finire.

Lil Nas X: la discografia in studio

2021 – Montero

La vita privata di Lil Nas X: chi è il fidanzato?

Ha fatto scalpore Lil Nas X per il suo outing, arrivato il 30 giugno 2019, nell’ultimo giorno del pride month. Nell’occasione, l’artista ha scritto su Instagram: “Alcuni di voi lo sanno già, ad alcuni non importa, altri non vorranno più stare con me. Ma prima che questo mese finisca, voglio che tutti voi ascoltiate attentamente C7osure“.

Il riferimento è a un singolo che contiene diversi riferimenti al coming out e sull’album presenta i colori dell’arcobaleno. Un vero atto di coraggio in una comunità, quella hip hop, che ancora purtroppo palesa comportamenti di machismo e omofobia. Non sappiamo comunque se sia fidanzato o single.

Sai che…

– Nel pezzo Old Town Road sono presenti dei sample di banjo che non appartengono proprio a un gruppo country, bensì… ai Nine Inch Nails.

– Tra i suoi idoli ci sono Drake e Kendrick Lamar.

– Il brano Old Town Road, che di country ha ben poco, richiama degli stereotipi western che spesso sono stati carpiti da Google. Insomma, è stata più un’operazione giocosa che un vero tentativo di fondere country e rap. Ma il risultato è andato ben oltre le aspettative.

– Su Instagram Lil Nas X ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok con il suo profilo è una vera e propria star.

