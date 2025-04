Chi è Adonxs, il cantante slovacco che rappresenta la Repubblica Ceca all’Eurovision 2025

Adonxs: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante di Kiss Kiss Goodbye all’Eurovision 2025.

C’è aria di Cecoslovacchia all’Eurovision 2025. Cechia e Slovacchia tornano infatti a unire le forze, almeno simbolicamente, attraverso Adonxs, il cantante slovacco selezionato dal paese boemo per portare in alto il vessillo praghese. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Adonxs: biografia e carriera

Adam Pavlovčin è nato a Myjava, in Slovacchia, il 13 settembre 1995 sotto il segno della Vergine. Figlio di Monika Sabo, artista visiva, non ha rapporti con il padre biologico. Cresce di fatto con la madre, la sorella Radka e il patrigno Marián Sabo, di professione paramedico. Appassionato di karate da bambino, oltre che del programma RuPaul’s Drag Race, dimostra fin da piccolo una propensione per il canto e la danza.

Dopo aver preso lezioni di canto e pianoforte, durante gli anni della pubertà, quando la sua voce cambia, passando da un registro da tenore a quello di un basso profondo, decide di abbandonare il canto per dedicarsi soprattutto alla danza.

La scelta si rivela fortunata. Nel corso degli anni riesce a vincere infatti diverse competizioni di danza in Slovacchia. Negli stessi anni comincia anche la sua carriera professionale, firmando un contratto con un’agenzia di moda.

La passione per il canto non lo abbandona però mai del tutto e così, dopo essersi trasferito a Praga per ricevere lezioni da una rinomata cantante lirica, torna a dedicarsi attivamente alla musica, lavorando come artista freelance prima di trasferirsi a Londra per tentare la via del successo.

E quella stessa via alla fine sembra riuscire a provarla. Con l’ex compagno di classe Adrián Čermák, con un chitarrista monegasco e un batterista greco mette infatti insieme un gruppo chiamato Pace, con cui debutta nel 2018 presentando un pop barocco che viene immediatamente notato dal pubblico.

A causa della pandemia di Covid-19, però, l’ascesa dei Pace si interrompe. Costretto a trasferirsi di nuovo a Praga, Adam decide di intraprendere una carriera solista. Ancora una volta si tratta della scelta giusta per la sua carriera.

Nel 2021 diventa infatti famoso sia in Slovacchia che in Cechia vincendo il talent SuperStar. Arriva così alla firma di un contratto con la Warner cerca e comincia a lavorare sul suo album di debutto. Adottato il nome d’arte che usa attualmente, fa il suo esordio nel mondo della musica con l’album Age of Adonxs, apprezzatisismo dal pubblico slovacco e non solo.

Sulla cresta dell’onda, negli anni successivi vince diversi riconoscimenti e partecipa anche a eventi importanti, come lo Sziget Festival di Budapest. Diventato uno dei nomi più importanti del panorama cecoslovacco, a sorpresa nel dicembre 2024 viene quindi annunciato come il rappresentante della Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea con il brano Kiss Kiss Goodbye.

La vita privata di Adonxs: fidanzata e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che è gay. Ha fatto coming out ai genitori dopo essersi innamorato follemente di un ragazzo quando era ancora un’adolescenza. Il coming out pubblico è invece arrivato con il video del brano Speechless Boy del 2016. Non sappiamo se attualmente sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Nel 2022 è stato inserito nella lista 30 Under 30 di Forbes, a dimostrazione di quanto sia riuscito a imprimere il segno sul mondo dello spettacolo a livello internazionale.

– Per cinque volte è stato campione slovacco di street dance e IDO.

– Ha studiato presso l’Istituto Britannico e Irlandese di Musica Moderna di Londra, conseguendo una laurea in composizione con il massimo dei voti. Per pagarsi gli studi, ha lavorato come barista, babysitter, insegnante di musica e modello.

– Il suo nome d’arte è un riferimento ad Adone.

– È cresciuto ascoltando artisti come Queen, Prince, Elton John, Seal e Depeche Mode, ma tra gli artisti che lo hanno maggiormente influenzato ci sono anche Sufjan Stevens, London Grammar, Lorde e Florence and the Machine.

– Ha affermato di ispirarsi alla cultura queer pop londinese.

– Vive a Praga, ma è rimasto molto legato anche alla Slovacchia.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

