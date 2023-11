Alla scoperta di Cristina D’Avena: dal successo ottenuto a soli tre anni grazie a Lo Zecchino D’Oro ai sogni mai realizzati.

Nata il 6 luglio del 1954 a Bologna, Cristina D’Avena è un totem della musica italiana. Si è ritagliata il suo

spazio (quello delle sigle dei cartoni animati) e di fatto lo ha monopolizzato ottenendo un successo che alcuni dei cantanti pop attuali neanche possono sperare di raggiungere.

Le canzoni di Cristina D’Avena hanno fatto da colonna sonora agli anni Ottanta e Novanta (e non solo) ma continuano a riempire i palazzetti in occasione dei concerti della cantante. Ma andiamo a scoprire qualche curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Cristina D’Avena: la carriera

Cristina è di fatto una predestinata: esordisce nel mondo dello spettacolo a soli tre anni portando sul palco de Lo Zecchino D’Oro un brano storico: Il valzer del moscerino. Forse siamo di fronte alla più giovane cantante in grado di mettere a segno un successo destinato a rimanere nella cultura popolare italiana.

La sua carriera sarà per sempre legata ai bambini e alla televisione, le sue grandi passioni. Il nome di D’Avena rimanda subito ai cartoni animati. Sue le sigle più belle ma anche quelle più cantate. Basti pensare che la canzone Kiss Me Licia ha venduto oltre duecentomila copie. Numeri da rockstar inimmaginabili per la sigla di un cartone animato.

E non stiamo parlando neanche del più grande successo della cantante, che con i Puffi ha abbattuto il muro delle cinquecentomila copie vendute. M non è tutto. I concerti di Cristina D’Avena fanno registrare ancora oggi il tutto esaurito e il pubblico non è quello dei bambini piccoli, ma è quello di tutte le persone che negli anni Novanta sono cresciuti con la sua voce e che ancora oggi si emozionano cantando la canzone dei Puffi.

Una canzone che sembra aver stancato solo una persona: Clarissa D’Avena, sorella di Cristina, la quale sogna un suo duetto con Jovanotti. E non è un caso che nel 2016 sia stato deciso di invitare Cristina a Sanremo, al Festival della musica italiana. Se non è magia questa…

Cosa fa oggi Cristina D’Avena?

Cantante per tutti, ma proprio per tutti, negli anni Duemila inizia la strana collaborazione con i Gem Boy, un gruppo che faceva cover divertenti (e demenziali) proprio delle canzoni della D’Avena. Il gruppo e la cantante si sono incontrati casualmente in un Autogrill ed è stato subito colpo di fulmine artistico.

In seguito ha continuato a essere un punto di riferimento per le canzoni dei cartoni ma anche per i suoi fan adulti. Il grande sogno nel cassetto di Cristina? Fare una canzone con Lucio Dalla. Purtroppo però il tempo è scaduto. Troppo presto.

Nel 2020 ha collaborato con il progetto Italian Stars 4 Life, intonando il brano Ma il cielo è sempre blu con altri cinquanta artisti, per raccogliere fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana. Diventata conduttrice dello Zecchino d’Oro, in questi anni ha continuato ad apparire spesso in televisione in varie vesti.

Ad esempio, nel 2022 ha preso parte come concorrente alla terza edizione de Il cantante mascherato, rimanendo dopo l’eliminazione anche come ospite. Nel mese di ottobre le è stato dato un Telegatto speciale per i suoi primi quarant’anni di carriera, e a novembre ha pubblicato una raccolta, 40 – Il sogno continua, con tante versioni originali delle sue sigle più famose. Una compilation arricchita da sei duetti con artisti del calibro di Elettra Lamborghini, Lorella Cuccarini, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

La vita privata di Cristina D’Avena: marito e figli

Nonostante Cristina sia di fatto un VIP, della su vita privata non si sa praticamente nulla. Sono tanti i flirt che sono stati attribuiti alla cantante nel corso degli anni, ma l’unica cosa certa è che il fidanzato di Cristina, il cui nome resta un mistero, non è un personaggio famoso e non ha alcuna voglia di diventarlo. Sembra addirittura che nessuno sia mai riuscito a fotografare la dolce metà della cantante. Una vera e propria sfida per i paparazzi.

L’altra certezza sulla vita privata della cantante risponde alla domanda che in molti si pongono anche sulla rete: Cristina D’Avena è sposata? No, niente marito per la bella Cristina che, almeno fino ad oggi, avrebbe deciso di non convolare a nozze.

Anche per quanto riguarda la vita privata c’è un rimorso per Cristina D’Avena: i figli. “Il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero – ha dichiarato Cristina a Intimità. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo“.

Sai che…

– Quanto costa ingaggiare Cristina D’Avena? Sembra che il suo cachet si aggiri sui 6500 euro a serata (più Iva).

– Dove abita? La nota cantante ha una casa a Bologna, la sua città natale.

– Che squadra tifa Cristina D’Avena? In realtà ha due grandi amori: il Bologna della sua città natale e la Juventus di uno dei suoi idoli, Antonio Cabrini.

– Quando ha vinto lo Zecchino d’Oro Cristina D’Avena? In realtà mai, ma ha partecipato nel 1968.

– Cristina D’Avena è alta 1 metro e 60.

– Ha creato scalpore per aver partecipato a un evento a Roma per il decimo anniversario di Fratelli d’Italia nel 2022. Una presenza che le ha attirato molte polemiche, visto che in passato ha sempre dimsotrato sensibilità in materia di diritti civili, tanto da essersi etichettata come ‘icona gay’. Al di là delle polemiche, nel giorno dell’evento Cristina sceglie di mandare un messaggio a favore dell’amore universale, accettando però in dono una felpa di FdI.

– Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni.

– Su Instagram Cristina D’Avena ha un account ufficiale molto seguito sua dai più piccoli che dai più grandi per le tante foto sensuali pubblicate negli ultimi anni. Anche su TikTok, con il suo profilo ufficiale, è diventata in poco tempo una vera e propria star.

Di seguito il video de I Puffi di Cristina D’Avena:

