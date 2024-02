Lorella Cuccarini: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla showgirl, ballerina e cantante romana, tra i volti noti della tv più amati dagli italiani.

Lorella Cuccarini è una delle artiste tuttofare in grado di scrivere la storia della televisione italiana dagli anni Ottanta a oggi. Lanciata da Pippo Baudo su Rai 1, è diventata nel corso del tempo uno dei personaggi più amati dal pubblico, sia come presentatrice che come ballerina e anche come cantante. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lorella Cuccarini: biografia e carriera

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto 1965 sotto il segno del Leone. La sua infanzia non è stata particolarmente fortunata. I suoi genitori si sono separati quando aveva solo dieci anni, e ha avuto pochi rapporti con il padre da ragazza.

Lorella Cuccarini

Nel 1985 muove i primi passi come showgirl prendendo il posto di Heather Parisi a Fantastico, al fianco di Pippo Baudo. Ha interpretato per il noto show televisivo varie sigle: Sugar Sugar, Tutto matto e L’amore è.

Nel 1986 ha pubblicato il suo album di debutto, Lorel. Dopo essere passata nel 1987 a Fininvest con il suo fido Baudo, interpreta come sigla per Striscia la Notizia La notte vola, che diventa la sua canzone più conosciuta e un vero e proprio evergreen della musica italiana. Riascoltiamola insieme:

Dopo aver presentato Sanremo nel 1993 riprende la carriera musicale e nel 1995 partecipa proprio al Festival come concorrente con il brano Un altro amore no, arrivando decima nella classifica finale. Con la pubblicazione del suo terzo album, la sua carriera come cantante s’interrompe quasi del tutto.

Cosa fa oggi Lorella Cuccarini

Interrotto il proprio rapporto lavorativo cono la Rai, torna a lavorare nel 2020 a Mediaset, diventando insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. In poco tempo diventa un punto di riferimento molto amato dal pubblico e viene confermata l’anno dopo, stavolta nelle vesti di insegnante di canto.

Lorella Cuccarini

In questo nuovo ruolo ottiene la conferma anche per le successive due edizioni del talent di Canale 5. Nel frattempo, è tornata alla musica nel 2021 incidendo con Il Pagante un singolo natalizio, Un pacco per te. L’anno dopo ha quindi preso parte come ospite all’album Cristina D’Avena 40 – Il sogno continua, duettando sulle note di Magica Doremi.

Nel 2023 è tornata addirittura sul palco dell’Ariston, stavolta nella serata dedicata alle cover e ai duetti, interpretando la sua famosissima La notte vola insieme al giovane Olly. E il successo del suo ritorno è stato tale, da portare Amadeus ha sceglierla come co-conduttrice per una serata del Festival di Sanremo 2024, in particolare in quella del venerdì, dedicata alle cover e ai duetti.

In un’intervista a Vanity Fair la stessa showgirl ha parlato di questa grande opportunità offertale dal direttore artistico della kermesse: “L’ultima cosa che avrei immaginato era Sanremo. Mi ero divertita con Olly, un bel ritorno d’immagine, l’affetto del pubblico, tutto molto al di sopra delle mie aspettative. (…) Ho visto la chiamata di Amadeus alla dieci di sera, gli ho scritto: ‘Ama quando vuoi, anche adesso’. (…) Esordisce: faresti una serata del festival? Ho parlato subito con Maria De Filippi, era più felice di me“.

La vita privata di Lorella Cuccarini: marito e figli

Lorella si è sposata il 3 agosto 1991 con Silvio Capitta (famoso come Silvio Testi), noto produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Sara, venuta al mondo il 4 agosto 1994, Giovanni, nato il 19 settembre 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio 2000.

Sai che…

– Qual è la malattia di Lorella Cuccarini? La cantante e ballerina ha avuto problemi alla tiroide nei primi anni Duemila.

– Nonostante in molti vadano alla sua ricerca, non esiste nessuna compagna di Lorella Cuccarini.

– Il fisico di Lorella Cuccarini è da sempre motivo di stupore per i suoi fan. Ma qual è il suo segreto? Una dieta rigida e tanto allenamento.

– Che titolo di studio ha Lorella Cuccarini? Ha conseguito la maturità linguistica da privatista.

– Dove si trova la villa di Lorella Cuccarini? La splendida dimora della professoressa di Amici si trova nel quartiere romano di Castel de’ Ceveri, vicino Formello.

– Lorella Cuccarini è alta 1 metro e 73.

– Ha una sorella e un fratello. Quest’ultimo ha lavorato per un breve periodo in televisione come ballerino.

– Per anni è stata ritenuta rivale artistica di Heather Parisi, ma pare che invece le due vadano piuttosto d’accordo.

– Da bambina ha frequentato la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi.

– Nel 1993 ha condotto insieme a Pippo Baudo il Festival di Sanremo.

– Segue il calcio ed è una grande tifosa della Roma. Una delle sue figlie, Chiara, è diventata tra l’altro una calciatrice.

– Non conosciamo a quanto ammontino i guadagni, lo stipendio e il patrimonio di Lorella.

– Su Instagram Lorella Cuccarini ha un account ufficiale molto seguito dai fan. Anche su TikTok ha un account ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lorella Cuccarini, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM