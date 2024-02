Da Blanco a Sanremo: ecco chi è Olly

Olly: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper e cantante protagonista anche sul palco di Sanremo.

C’è chi lo ha conosciuto per Sanremo Giovani, chi invece lo seguiva già da tempo. D’altronde, centinaia di migliaia di ascoltatori mensili su Spotify non si guadagnano a caso, di punto in bianco. Olly è ormai un ex rapper emergente, uno dei più talentuosi della sua generazione. Un artista che, tra rap e pop, riesce a toccare le corde del cuore del suo pubblico grazie a brani densi di malinconia ma anche di ritmo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Olly: biografia e carriera

Federico Olivieri, questo il vero nome di Olly, è nato a Genova il 5 maggio 2001 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da bambino, studia canto e musica già da piccolo e, dopo essersi iscritto al conservatorio, comincia a scrivere le sue prime canzoni, nel tentativo di riuscire a esprimere al meglio se stesso.

Olly

Le sue prime pubblicazioni arrivano attraverso la piattaforma Soundcloud. Si tratta di brani ancora acerbi, ma già con un buon potenziale, come Sarah, La vasistas, Pace e Ollywood’s Bleeding. Tuffatosi nella scena rap genovese, esibendosi in alcuni locali, si fa apprezzare da moltissime persone, e dopo un periodo di formazione in Inghilterra torna in Italia con una visione ancora più chiara di cosa voglia fare.

Il suo primo grande successo arriva nel 2019 con il brano Il primo amore, prodotto insieme all’amico Yanomi (tra le altre cose produttore di Alfa). Pubblica l’anno dopo il suo primo album da solista, Io sono, e diventa rapidamente uno degli artisti emergenti più apprezzati in Italia. La sua grande occasione arriva però nel 2022, quando partecipa alle selezioni per Sanremo Giovani e conquista un posto tra gli otto finalisti. Come da pronostico, alla fine della serata del 16 dicembre è risultato anche tra i vincitori, e ha conquistato un posto per Sanremo 2023.

Cosa fa oggi Olly?

Dopo essere stato un grande protagonista a Sanremo, grazie anche all’esibizione nella serata delle cover con Lorella Cuccarini, Olly ha confermato la sua crescita e ha continuato a macinare successi anche dopo la partecipazione nella kermesse. Nel 2024 ha lanciato un nuovo singolo, A squarciagola.

Olly: la discografia in studio

2023 – Gira, il mondo gira

La vita privata di Olly: chi è la fidanzata?

Non conosciamo alcun tipo di dettaglio, per il momento, sulla sua vita sentimentale. Sappiamo però che per un certo periodo è stato accostato a una signora over 60, addirittura di 80 anni, attrice protagonista del video di una sua canzone, L’amore non ha età.

Sai che…

– S’ispira ad artisti come Marracash, Post Malone o Wild Bandana.

– Olly ha aperto un concerto di Blanco al Porto Antico di Genova.

– Nel 2024 è stato ospite di Amici per presentare uno dei suoi ultimi singoli.

– Su Instagram Olly ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni del rapper genovese, ecco una playlist presente su Spotify:

