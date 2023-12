Alessandra Amoroso, dalla vocazione religiosa al successo passando per un passato da commessa e la passione… per la spalla sinistra!

Venuta alla ribalta grazie ad Amici, il noto talent in onda sulle reti Mediaset, Alessandra Amoroso è diventata una delle cantanti più apprezzate sulla scena musicale italiana, una vera e propria reginetta della musica pop. Un’artista che è riuscita, grazie a una serie di successi straordinari, a riempire anche San Siro. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandra Amoroso: biografia e carriera

Iniziamo il nostro viaggio partendo dall’età di Alessandra: la cantante è nata il 12 agosto del 1986 sotto il segno del Leone a Galatina, un piccolo paese in Puglia, in provincia di Lecce. L’altezza di Alessandra Amoroso è di 165 centimetri. Dotata di una voce potente e intonata, partecipa sin da piccolissima a una serie di concorsi locali. Nel 2007 si aggiudica il premio Fiori di Pesco, un concorso canoro molto conosciuto e apprezzato in Puglia.

Alessandra Amoroso

Prova a fare il grande salto nel mondo della musica partecipando alle audizioni di Amici nel 2007. Non riuscirà a entrare a far parte della famosa scuola di Maria de Filippi e, come rivelato dalla stessa cantante, deciderà poi di lasciare tutto e… farsi suora. La ragazza d’altronde ha sempre avuto una fede molto forte, ha cantato nel coro della sua parrocchia e ha anche servito Messa come chierichetta.

Come se non bastasse, i suoi inseparabili portafortuna sono una medaglia della Madonna e una di San Antonio, entrambi regalati dalla nonna. Ai microfoni di Vanity Fair Alessandra ha parlato anche della sua esperienza da commessa: “Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante! Vivevo in un frullatore. Volevo tornare a fare quello che facevo prima, volevo la mia realtà, perché pensavo che questa non mi appartenesse. Volevo fare la cantante, non avere successo“.

Pronta a entrare in convento, Alessandra Amoroso si concede un’ultima occasione: sfida nuovamente la sorte con un nuovo casting ad Amici nel 2009. Questa volta la cantante entrerà eccome nel programma, aggiudicandosi anche la vittoria finale, il premio di 200.000 euro e una borsa di studio da 50.000 euro.

Durante la sua partecipazione ad Amici pubblica il suo primo singolo, Immobile, che arriverà alla prima posizione della classifica FIMI aggiudicandosi il disco di platino. Altro che commessa! Nello stesso anno della sua vittoria ad Amici, Gianni Morandi l’ha voluta al suo fianco per co-condurre Grazie a tutti, programma andato in onda su Rai 2. Sulla cresta dell’onda per il successo ottenuto ad Amici pubblica Stupida, il secondo singolo della cantante, cui fa seguito la pubblicazione dell’omonimo EP, il primo della cantante.

Discograficamente la cantante ha esordito nel 2009 con Senza Nuvole, poi l’anno successivo ha pubblicato Il mondo in un secondo, il disco che l’ha consacrata sul palcoscenico della musica nazionale e internazionale. A distanza di tre anni pubblica Amore puro, seguito da Musica a colori. Questi primi album presentano una marcata impronta pop, che ammicca però alla musica black d’oltreoceano.

Non a caso, fra le principali influenze di Alessandra, ci sono proprio Anastacia e Aretha Franklin. Tra i suoi ultimi successi nel 2021 c’è stata la pubblicazione di Pezzo di cuore, il primo singolo di Alessandra Amoroso con Emma Marrone. Ha poi pubblicato due nuovi singoli solo suoi, Piuma e Sorriso grande, quest’ultima scelta anche come sigla di Euro 2020 da Sky.

Cosa fa oggi Alessandra Amoroso?

In molti si sono chiesti negli ultimi anni che fine ha fatto Alessandra Amoroso. Tra 2022 e 2024 la cantante si è però regalata moltissime prime volte. Ha infatti lanciato un nuovo album ed è diventata la seconda cantante italiana a vivere un concerto da protagonista allo stadio San Siro.

Il 3 dicembre 2023 è stata poi annunciata da Amadeus all’interno del cast dei cantanti del Festival di Sanremo 2024. Per l’artista salentina sarà un’assoluta prima volta in gara, dopo aver già partecipato alla kermesse da ospite.

Alessandra Amoroso: la discografia in studio

2009 – Senza nuvole

2010 – Il mondo in un secondo

2013 – Amore puro

2015 – Alessandra Amoroso

2016 – Vivere a colori

2018 – 10

2021 – Tutto accade

La vita privata di Alessandra Amoroso: chi è il fidanzato?

Dopo la fine della relazione con Luca (2014), amico d’infanzia e primo grande amore della sua vita, la cantante, al centro di diversi gossip, ha trovato la sua stabilità e la sua felicità con Stefano Settepani. Il fidanzato di Alessandra Amoroso era produttore di Amici, nonché manager della cantante. I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte del noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi.

“Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere” ha rivelato Alessandra Amoroso a Gente. “Faccio le corna, ma è un periodo sereno. Di felicità. In realtà desidero le nozze e un figlio da sempre. Spero arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Poi dalla mia c’è che ho una famiglia radicata“.

Purtroppo però nel 2020 hanno chiuso la loro relazione a causa di diverse vedute riguardo al loro futuro. Ma i fan sperano che possa essere solo una breve pausa… Nel frattempo nell’estate 2023 Sandrina ha però iniziato una nuova relazione con Valerio Pastore, di professione tecnico del suono.

Sai che…

– Dove vive Alessandra Amoroso? Ha casa a Lecce, dove è cresciuta, ma per motivi professionali vive stabilmente a Roma.

– Ma in che zona di Roma vive Alessandra Amoroso? La cantante si è stabilita nella zona sud-est di Roma, quella dei Castelli Romani, lontano dal caos della Capitale.

– In molti si chiedono se abbia una figlia, ma la risposta è no. Ama però i bambini e ha una splendida nipote.

– Non conosciamo i guadagni e il patrimonio della cantante.

– Alessandra Amoroso ha avuto un cancro? Fortunatamente no, ma si è sempre impegnata per lottare contro queste malattie.

– Alessandra Amoroso e i tatuaggi. La ragazza ha una serie di tatuaggi ma è particolarmente legata a quello a forma di mattoncini Lego che ha sulla spalla, che simboleggia le parti mancanti della sua vita.

– La canzone preferita di Alessandra è Clip His Wings, pezzo contenuto in Il mondo in un secondo.

– Alessandra Amoroso, capelli che passione! La cantante ha una vera e propria fissa per le acconciature. Ama variare passando dai capelli lunghi a tagli molto corti in stile rocker.

– La cantante ama molto… la sua spalla sinistra, spesso messa in bella mostra nelle sue foto. Sicuramente una passione particolare…

– Nel 2022 è stata al centro di una polemica dopo essere stata protagonista di un video in cui rifiutava un autografo a un fan. La cantante ha però risposto a tutti gli utenti che l’hanno criticata spiegando di non aver avuto tempo. Da quel momento è diventata però vittima di cyberbullismo, ed è stata difesa da molti amici e colleghi.

– Alessandra Amoroso da Guinness dei primati: nel 2016, nel corso della partecipazione al programma E poi c’è Cattelan, ha stabilito il record del maggior numero di duetti in due minuti, cantando con ben 19 persone.

– Su Instagram Alessandra Amoroso ha un account ufficiale seguito da milioni di fan. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alessandra Amoroso, ecco una playlist presente su Spotify:

