Paolo Kessisoglu: la carriera, la vita privata e le curiosità sul comico e presentatore con la passione per la musica.

Sotto la veste di comico, presentatore e attore, Paolo Kessisoglu nasconde il cuore di un vero musicista. Uomo di spettacolo a trecentosessanta gradi, il compagno di Luca Bizzarri possiede un grande talento musicale, sfruttato però solo in parte. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla vita privata e la carriera di un chitarrista fuori dal comune.

Chi è Paolo Kessisoglu: biografia e carriera

Paolo Kessisolgu è nato a Genova il 25 luglio 1969 sotto il segno del Leone. Fin da bambino si appassiona al mondo della musica e inizia a suonare la chitarra, mostrando una certa propensione.

Paolo Kessisoglu – www.notiziemusica.it

A tredici anni si esibisce già in alcune formazioni jazz nei club genovesi. Nel 1991 a un provino conosce Luca Bizzarri e i due trovano fin da subito sintonia, diventando un’affiatata coppia comica. Da allora Paolo segue la propria indole attoriale e diventa un personaggio televisivo di grande popolarità, ma rinuncia in parte a tutti i sogni di gloria riguardanti la musica.

Nonostante questo, riesce ogni tanto a ritagliarsi degli spazi anche come artista in prima persona. Nel 2008 inizia a collaborare con GQ, rivista per la quale racconta i più importanti concerti tenuti nell’estate. In questo contesto riesce a suonare il 31 maggio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano accanto ai Negramaro.

Un vero onore, ma nulla in confronto alla partecipazione l’11 giugno al concerto di un mito della sei corde, Joe Satriani, a Trezzo sull’Adda. E il 16 luglio Paolo corona addirittura il sogno di suonare la ritmica di Smoke on the Water con i Deep Purple al Teatro Smeraldo di Milano.

Nell’ambito della carriera filo-musicale lo troviamo nel 2011 al timone del Festival di Sanremo insieme a Luca, Gianni Morandi, Belen ed Elisabetta Canalis. Nel febbraio 2019 ha inoltre scritto una canzone, C’è da fare, per raccogliere fondi da girare all’area genovese della Val Polvecera, vittima della tragedia del ponte Morandi. All’incisione hanno partecipato 25 grandi cantanti italiani.

Paolo Kessisoglu a Quelli che il calcio – www.notiziemusica.it

Cosa fa oggi Paolo Kessisoglu

Nel 2023 ha fatto parte del cast della terza edizione del game show comico LOL – Chi ride è fuori. Successivamente ha affiancato Loretta Goggi su Rai 1 nel programma Benedetta primavera. Nel 2025 è invece tornato al Festival di Sanremo, come ospite della quarta serata insieme alla figlia Lunitta per presentare il singolo Paura di me, prodotto da Canova. Si tratta del primo singoli di Lunitta, sotto lo pseudonimo di Iamollie.

La vita privata di Paolo Kessisoglu: moglie e figli

La moglie di Paolo è stata per anni Sabrina Donadel, conduttrice e giornalista conosciuta e sposata dopo pochi mesi nel 2003. I due hanno una figlia, Lunitta Kessisoglu. Sia Paolo che la propria famiglia hanno scelto di seguire una dieta vegetariana.

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel al premio San Siro – www.notiziemusica.it

Dopo circa vent’anni la relazione tra Paolo e Sabrina è però giunta al termine. Attualmente l’attore avrebbe iniziato una storia con un architetto milanese, Silvia Rocchi.

Sai che…

– Paolo Kessisoglu è alto 1 metro e 85.

– Ha origine armene. La sua famiglia fuggì da Smirne per scampare al tremendo genocidio durante la Grande Guerra ad opera dell’Impero ottomano. Il suo cognome originario era Keshishian, turchizzato durante l’esodo in Keşişoğlu e poi italianizzato con l’arrivo in Italia.

– È un grande tifoso del Genoa.

– Dove vive Paolo Kessisoglu? Per motivi di lavoro vive stabilmente a Milano.

– Non si conoscono invece i suoi guadagni.

– È anche un appassionato di ciclismo.

– Ha recitato con Luca nel video del singolo Supereroi dei Meganoidi. Lo abbiamo però visto anche nel video di Penso positivo di Jovanotti e di Immaturi di Alex Britti.

– Su Instagram Paolo Kessisoglu ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Paolo Kessisoglu, ecco una playlist presente su Spotify: