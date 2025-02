Chi è Luca Faraone, polistrumentista e direttore d’orchestra per Shablo a Sanremo

Luca Faraone: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra di Shablo a Sanremo 2025.

Polistrumentista di grande talento, punto di riferimento per la musica italiana, ma anche protagonista al Festival di Sanremo 2025 come direttore d’orchestra di Shablo e dei suoi compagni di viaggio, Guè, Tormento e Joshua, Luca Faraone è un artista tutto da scoprire. Ecco alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luca Faraone: biografia e carriera

Classe 1992, Luca Faraone è originario di Assemini, comune sardo in provincia di Cagliari. Appassionato di musica fin da bambino, comincia molto presto a suonare la chitarra, dimostrando un talento innegabile che gli permette di mettersi in luce inizialmente sull’isola.

Pronto a spiccare il volo, si trasferisce molto presto a Londra per studiare e formarsi, oltre che per stringere rapporti importanti nel mondo della musica. Grazie a questo trasferimento dà il via alla sua carriera internazionale, che lo porta a collaborare con artisti conosciuti in tutto il mondo, come Craig David, Rita Ora, Stormzy, Tom Jones e anche il compianto Liam Payne.

Tornato in Italia, ha cominciato a collaborare con nomi del calibro de Il Volo, Laura Pausini, ma anche e soprattutto i big della musica pop e rap italiana, da Irama e Rkomi a Guè, senza dimenticare Madame, con cui si esibisce più volte anche in concerto.

Protagonista più volte al Festival di Sanremo, nel 2025 si è presentato non solo in gara come direttore d’orchestra di Shablo, ma anche come autore, compositore e produttore di altre canzoni in gara, tra cui Damme ‘na mano di Tony Effe e Il ritmo delle cose di Rkomi.

La vita privata di Luca Faraone: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Faraone. Non sappiamo se sia sposato, fidanzato o sia single, ma non dovrebbe avere figli.

Sai che…

– Prima di dirigere Shablo, aveva già diretto a Sanremo Rkomi e Irama nel 2022, ma anche Madame nel 2023.

– Ha suonato anche alla Notte della Taranta.

– Su Instagram ha un account ufficiale da migliaia di follower.