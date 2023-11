Dall’infanzia in Salento alla sua vita amorosa travagliata: scopriamo tutto su Emma Marrone, una delle cantanti più famose del panorama musicale italiano.

Emma Marrone è una cantante italiana amatissima e spesso in copertina non solo delle riviste di musica, ma anche di gossip, soprattutto a causa delle sue tante storie d’amore (o presunte tali) con vip e personaggi dello spettacolo. La cantante però è anche amata per la musica, avendo, tra le altre cose, vinto Sanremo nel 2012 con il brano Non è l’inferno. Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Emma Marrone: biografia e carriera

Cominciamo questo viaggio partendo dall’inizio: quanti anni ha Emma Marrone? L’artista è nata a Firenze il 25 maggio del 1984 sotto il segno dei Gemelli e ha trascorso la sua infanzia a Sesto Fiorentino. Presto però si trasferisce con la famiglia ad Aradeo, un paese in provincia di Lecce, luogo di origine dei suoi genitori, fatto che spiega anche il suo accento spiccatamente salentino.

Alta 1 metro e 66, comincia la sua carriera molto presto, quando il padre le trasmette la passione per la musica, portandola a suonare con la sua band.

Emma Marrone

Anche durante il liceo Emma continua a concentrarsi sulla sua passione, e lo si capisce dalla sua tesina di maturità, che come ha argomento portante ha proprio la musica. Dopo aver militato in diversi gruppi e aver vinto il talent Supestar Tour nel 2003, finalmente arriva la svolta con la vittoria di Emma Marrone ad Amici, nel 2009.

E da lì sarà una carriera in ascesa totale, che la porterà a diventare una delle cantanti di riferimento del panorama italiano e tanti traguardi soddisfacenti, fra cui il trionfo a Sanremo 2012 con Non è l’inferno.

A Sanremo ha partecipato in totale per tre volte come concorrente, fino a questo momento, facendo sempre un’ottima figura. Nel 2014 è stata scelta anche come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2014. La sua esperienza continentale non è però particolarmente fortunata e si conclude con un deludente ventunesimo posto.

In carriera la Brown ha comunque portato a casa tanti riconoscimenti importanti, tra cui tre MTV Award e diversi dischi multiplatino. Ha venduto inoltre oltre 1,6 milioni di copie tra album e singoli, ed è stata più volte candidata anche agli MTV Europe Music Award.

Cosa fa oggi Emma Marrone?

Dopo aver debuttato come attrice anche nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino, ha ricoperto il ruolo di coach nel programma che l’ha lanciata, Amici, e di giudice per due edizioni di X Factor. Ha inoltre co-condotto anche Sanremo.

Nel 2023 è tornata totalmente alla sua grande passione, la musica, e ha pubblicato l’album Souvenir, l’ennesimo straordinario successo della sua carriera. Un disco portato in vetta alle classifiche anche grazie al singolo Mezzo mondo:

La vita privata di Emma Marrone: chi è il fidanzagto?

La cantante ha avuto numerosi flirt nel corso della sua vita, molti di questi sotto gli occhi attenti del mondo del gossip. La prima relazione importante di Emma Marrone è con Stefano dDe Martino, conosciuto ad Amici durante l’edizione 2009. L’inizio del loro amore fu segnato dalla rottura di Stefano con Federica Scaramella, anche lei ballerina, per dedicarsi interamente a Emma.

Come si dice, però, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Nel 2010, sempre ad Amici, il ballerino ha una sbandata per Giulia Pauselli. I due avranno anche una storia, che alla fine sarà confessata a Emma. Tuttavia, i due riusciranno a superarla e l’amore trionferà su ogni cosa. Tant’è che lo stesso anno arriva la decisione di convivere.

Emma Marrone

Eppure, l’ostacolo più grande ha un nome e un cognome: Belen Rodriguez. Stefano De Martino questa volta non si accontenterà di una scappatella, e proprio a causa della showgirl lascerà definitivamente Emma, convolando a nozze nel 2013 con Rodriguez.

Non sarà più fortunata la seguente relazione di Emma con Marco Bocci, che alla fine di una storia travagliata sposerà Laura Chiatti. Dopo di lui, arriverà la storia della Brown con Fabio Borriello, fratello del famoso ex calciatore italiano, ma nuovamente la storia giungerà al termine.

Nel 2015, infatti, proprio mentre le cose si facevano più serie, Emma e Borriello si lasciano. Ed è l’ennesima delusione per la cantante, tanto bella e fortunata nella vita professionale quanto poco assistita dalla buona sorte in quella privata.

Emma Marrone è fidanzata?

Anche se negli ultimi anni la cantante è stata al centro di numerosi gossip, sembra che abbia deciso di concedersi una “pausa” sentimentale. Di tanto in tanto sui social scherza proprio sui vari fidanzati che le vengono attribuiti, ma non è mai trapelato nulla di ufficiale dopo la fine della storia fra la Marrone e Borriello.

Emma Marrone è lesbica?

Insomma, una vita amorosa travagliata, e sempre al centro di gossip e pettegolezzi. A tal punto che fra le tante voci, si erano diffuse anche quelle che Emma fosse lesbica, arrivando addirittura a supporre una relazione… con Maria De Filippi! La cantante, tuttavia, ha smentito subito spiegando anche come oramai sia abituata a essere vittima di notizie infondate e false sul suo conto.

Sicuramente oggi la ragazza è più consapevole, serena, e finalmente, è pronta a farsi travolgere dal vero amore. Nei suoi obiettivi futuri, come ha dichiarato in diverse interviste, ci sono certamente una famiglia e dei figli, E tutti i fan si chiedono: chi sarà il prossimo fidanzato di Emma Marrone? Solo il tempo potrà rivelarlo…

In molti si chiedono però se Emma abbia una figlia? La risposta è ‘no’, anche se ha più volte dichiarato che le piacerebbe essere madre e che sarebbe favorevole ad avere un figlio anche da sola, cosa però al momento impossibile in Italia.

Emma: la discografia in studio

2010 – A me piace così

2011 – Sarò libera

2013 – Schiena

2015 – Adesso

2018 – Essere qui

2019 – Fortuna

2023 – Souvenir

Emma Marrone: la malattia in giovane età

Un tumore all’utero ha colpito la giovane cantante a soli 24 anni, ma dopo una lunga battaglia è riuscita a sconfiggerlo. Tuttavia, anche nel 2013 Emma ha dovuto subire un intervento e ancora oggi si sottopone a diversi controlli.

Nel 2019 ha dovuto annullare tutti i suoi impegni per combattere un problema di salute non specificato, ma c’è chi crede possa essere ancora il tumore. Fortunatamente anche in questo caso la sua battaglia si è conclusa con una grande vittoria, e ora Emma è tornata più in forma che mai!

Dove vive Emma Marrone

Pur essendo salentina doc (ma nata a Firenze), Emma per motivi di lavoro si è trasferita da diversi anni a Roma, dove ha un appartamento molto rock! Passa però moltissimo tempo anche a Milano. Non conosciamo invece i suoi guadagni.

Sai che…

– Il padre di Emma, Rosario Marrone, è scomparso all’improvviso al termine di una breve malattia con una leucemia nel 2022. Un dolore enorme per la cantante, che era legatissima al papà, il primo tra l’altro a credere in lei, a trasmetterle la passione per la musica e a farla debuttare su un palco.

– I tatuaggi per Emma Marrone non sono solo una semplice passione, ma anche un modo per raccontarsi al mondo. Alcuni di questi sono visibili, come ad esempio quello sull’avambraccio, realizzato in ricordo della nonna scomparsa, oppure quello dietro la schiena, dove troviamo il simbolo dell’infinito con la scritta Oltre, fatto la sera prima dell’importante appuntamento serale ad Amici.

– Ma fra i tanti tattoo, ce ne sono anche altri meno visibili, come ad esempio quello sull’inguine, una chiave di violino che simboleggia il suo amore profondo e incondizionato per la musica.

– Se è vero che nel corso della sua vita ha avuto tantissime delusioni amorose, c’è qualcuno di cui Emma si fida ciecamente. Parliamo del suo adorato bulldog Gaetano, alla quale la cantante ha giurato amore eterno sin dal primo giorno.

– Prima di diventare musicista, Emma ha lavorato sia come commessa che come magazziniera.

– Nel 2019 ha ricevuto l’onore di una canzone scritta per lei da Vasco Rossi.

– Oltre alla musica, Emma è appassionata di sport e di cucina. Fra i suoi piatti preferiti figurano sicuramente le orecchiette, che da piccola era solita preparare con la nonna Uccia.

– Non solo musica. Nel 2019 Emma ha annunciato la sua prima incursione nel mondo del cinema. Nel febbraio 2020 è uscito nelle sale italiane I migliori anni, il film di Gabriele Muccino che ha visto per la prima volta la cantante salentina nei panni di attrice.

– Nel 2020 è entrata ufficialmente nella squadra di X Factor come giudice.

– Chi era il professore di Emma Marrone ad Amici? Charlie Rapino.

– Su Instagram Emma Marrone ha un account ufficiale tra i più seguiti in Italia. Anche su TikTok la Brown ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Emma, ecco una playlist disponibile su Spotify:

