Chi è Julien Boverod, il producer JVLI tra gli autori del brano di Emma a Sanremo 2024

JVLI: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer Julien Boverod, protagonista anche al Festival di Sanremo.

Ogni Festival di Sanremo è una grande occasione non solo per i cantanti che ci mettono la faccia e la voce, ma anche per i musicisti e gli autori che collaborano con loro per la stesura dei brani da portare in gara. Lo sa bene JVLI, nome d’arte di Julien Boverod, un artista aostano riuscito negli ultimi anni a diventare uno dei grandi collaboratori di alcuni dei più apprezzati artisti della nostra musica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è JVLI, Julien Boverod: biografia e carriera

Classe 1998, Julien Boverod, questo il vero nome di JVLI, è nato ad Aosta. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato molto presto a studiare chitarra e pianoforte. A 15 anni ha quindi cominciato la sua carriera suonando come dj in discoteca, prima di dedicarsi a varie produzioni EDM.

Dj

Grazie a questa passione è arrivato a esibirsi in alcuni importanti festival nazionali e ha capito che la musica avrebbe potuto diventare la sua strada anche a livello professionale. Si è quindi trasferito all’età di 18 anni a Torino per cercare fortuna non solo come dj, ma soprattutto come produttore, proprio nel capoluogo piemontese ha avuto modo di incontrare due artisti fondamentali per questa fase della sua carriera: Shade e Boro Boro.

Grazie alle produzioni per i due rapper riesce a rafforzare il proprio nome a livello nazionale e arriva di lì a poco a lavorare con un altro grande nome della nostra musica come Fred De Palma, con cui intreccia un fortunato sodalizio. Nel 2022 lavora quindi con bnkr44 e l’anno dopo debutta al Festival di Sanremo come autore del brano Polvere di Olly.

Cosa fa oggi JVLI?

Dopo aver fatto il suo esordio in gara a Sanremo nel 2023, si è confermato nel circuito della kermesse anche nel 2024. Stavolta ha messo la sua firma su Apnea di Emma Marrone e Il cielo non ci vuole di Fred De Palma.

La vita privata di JVLI: chi è la fidanzata?

Non sappiamo se abbia una fidanzata. Il giovane producer aostano preferisce infatti pubblicare sui suoi social solo immagini riguardanti la sua vita professionale.

Sai che…

– Dove vive JVLI? Probabilmente è rimasto a Torino.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram JVLI ha un account da migliaia di follower. Ha un profilo anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di JVLI, ecco una playlist presente su Spotify:

